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全台空屋率指標攀升！新北市增破1萬宅最多　新建餘屋破9萬創新高

▲內政部今（20）公布被視為空屋率指標的「低度用電住宅」最新統計，2023上半年全國低度使用住宅為85萬1317宅，占比9.33%，其中又以新北市增加超過1萬宅最多。（圖／資料照片）
▲內政部今（20）公布被視為空屋率指標的「低度用電住宅」最新統計，2023上半年全國低度使用住宅為85萬1317宅，占比9.33%，其中又以新北市增加超過1萬宅最多。（圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

被視為空屋率指標的「低度用電住宅」最新統計今（20）出爐，內政部統計，2023上半年全國低度使用住宅為85萬1317宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.33%，較上期、2022下半年增加0.56%；至於2023年第2季待售新成屋增至9萬462宅，創統計以來新高。

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內政部今（20）發布「112年上半年低度使用(用電)住宅及待售新成屋統計」，雖較上期也就是2022下半年增加5萬6131宅、增幅0.56%，但較前年同期、2022上半年減少7533宅，減幅為0.19%。

▲2023上半年全國低度使用(用電)住宅宅數、比率及2023年上半年與上期比較、與上年同期。（圖／內政部提供）
▲2023上半年全國低度使用(用電)住宅宅數、比率及2023年上半年與上期比較、與上年同期。（圖／內政部提供）
2023上半年低度使用住宅比率，依縣市別觀察，以臺北市7.15%最低、新竹市7.51%次低；以金門縣17.40%最高、宜蘭縣15.61%次高。除連江縣外，其餘縣市均較上期增加。內政部指出，由變動趨勢觀察，自2009年統計以來，全國低度使用住宅比率近2年雖略有波動，但長期仍呈現緩降趨勢。

6都與新竹縣市本期低度使用住宅比率相對較低，與上期相較，新北市低度使用住宅宅數增加1萬50宅最多，其次為高雄市的9930宅，但在比率上，則以高雄市增加0.82個百分點最多，其次為臺南市的0.71個百分點。與上年同期相較，僅高雄市低度使用住宅宅數與比率增加。

就鄉鎮市區別觀察，本期低度使用住宅比率小於6%的地區，由上期的18個減至10個；主要集中於6直轄市，有新北市泰山區、新莊區、中和區、蘆洲區，臺北市信義區、松山區、內湖區，臺中市神岡區、大里區，臺東縣蘭嶼鄉等10個鄉鎮市區。

▲2023上半年全國低度使用(用電)住宅比率較低鄉鎮市區。（圖／內政部提供）
▲2023上半年全國低度使用(用電)住宅比率較低鄉鎮市區。（圖／內政部提供）
本期低度使用住宅比率大於20%的地區，則由上期的16個增至本期的22個；以偏鄉居多，部分為舊市區，有新北市萬里區、三芝區、平溪區、石門區、烏來區與金山區，臺中市中區，臺南市左鎮區，高雄市為那瑪夏區、甲仙區與六龜區，新竹縣五峰鄉，苗栗縣造橋鄉，雲林縣臺西鄉，嘉義縣大埔鄉、宜蘭縣礁溪鄉、花蓮縣豐濱鄉、臺東縣綠島鄉、卑南鄉、大武鄉與長濱鄉，金門縣金沙鎮。

▲2023上半年全國低度使用(用電)住宅比率較高鄉鎮市區。（圖／內政部提供）
▲2023上半年全國低度使用(用電)住宅比率較高鄉鎮市區。（圖／內政部提供）

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