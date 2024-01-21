6年前才700萬！YTR見漲破千萬不租了　貸青安40年買新店千萬套房

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海海坦承，購入價格在實價登錄上「算比較高峰」，但過了幾個月後，他發現同棟物件也已經有超過60萬1坪的出價了，感嘆：「看得出來房價還是持續在往上！」
至於眾人關注的新青安貸款，海海分享，自己找臺灣銀行申貸新青安，核貸成數78%、貸款年限40年，且運用最長5年的寬限期。他分享，購屋前每月房租2萬元，而新青安貸款買房後，前幾年每月還款1萬2000元，比房租便宜8000元，這也是他決定買下這間房的最大原因。
海海說明，寬限期後月還款為2萬6000元，也自己可負擔範圍內，「買比租更划算」，他預計要花約70萬元重新裝潢。不過，海海也提醒，每個人可申請的條件不一樣，買房要量力而為。
由八大行庫承辦的「青年安心成家購屋貸款」，新版方案去年8月上路，只要本人、配偶及未成年子女名下都沒有房產即可申貸，一段式利率從2.025%下殺到1.775%，貸款額度從800萬元拉高到1000萬元，貸款年限由30年拉長到40年，寬限期從3年增至5年。據統計，實施後前個月已核貸超過8600戶、總核貸581億元。
■本文經「海海人生」YouTube頻道授權引用。原始出處：在新北市買一間10坪小套房要花多少錢？青安貸款經驗分享