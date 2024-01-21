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6年前才700萬！YTR見漲破千萬不租了　貸青安40年買新店千萬套房

▲夾娃娃台主YouTuber「海海」近期在新北市新店，買下高樓層小套房，陽台可遠眺台北101大樓，景觀超好。（圖／YouTube頻道「海海人生」授權）
▲夾娃娃台主YouTuber「海海」近期在新北市新店，買下高樓層小套房，陽台可遠眺台北101大樓，景觀超好。（圖／YouTube頻道「海海人生」授權）

記者徐銘穗/綜合報導

年關逼近，新青安貸款買房話題發燒！一名夾娃娃台主YouTuber分享，他6年前北漂台北租屋工作，該屋房東當時花700萬買，但現在已經漲到1000多萬元，嘆幫房東繳了6年房貸，因此覺得要買間自己的家，使用新青安貸款40年，買下新北新店區25年、總價千萬元的中古電梯小套房，精算發現寬限期月繳1萬2000元，比租金2萬還省8000元，大讚：「租不如買！」

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YouTuber「海海」近期在YouTube頻道「海海人生」，分享在新北市用新青安貸款買小套房經驗，他在新青安貸款去年8月上路後，火速在10月買下人生的第一個家，物件是位在新店、屋齡25年的中古套房，權狀17坪、室內實坪10坪，成交價1030萬元，換算每坪單價約60萬元。

▲海海感嘆租房6年都在幫房東繳房貸。（圖／翻攝海海人生臉書）
▲海海感嘆租房6年都在幫房東繳房貸。（圖／翻攝海海人生臉書）
海海坦承，購入價格在實價登錄上「算比較高峰」，但過了幾個月後，他發現同棟物件也已經有超過60萬1坪的出價了，感嘆：「看得出來房價還是持續在往上！」

至於眾人關注的新青安貸款，海海分享，自己找臺灣銀行申貸新青安，核貸成數78%、貸款年限40年，且運用最長5年的寬限期。他分享，購屋前每月房租2萬元，而新青安貸款買房後，前幾年每月還款1萬2000元，比房租便宜8000元，這也是他決定買下這間房的最大原因。

海海說明，寬限期後月還款為2萬6000元，也自己可負擔範圍內，「買比租更划算」，他預計要花約70萬元重新裝潢。不過，海海也提醒，每個人可申請的條件不一樣，買房要量力而為。

由八大行庫承辦的「青年安心成家購屋貸款」，新版方案去年8月上路，只要本人、配偶及未成年子女名下都沒有房產即可申貸，一段式利率從2.025%下殺到1.775%，貸款額度從800萬元拉高到1000萬元，貸款年限由30年拉長到40年，寬限期從3年增至5年。據統計，實施後前個月已核貸超過8600戶、總核貸581億元。

▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
■本文經「海海人生」YouTube頻道授權引用。原始出處：在新北市買一間10坪小套房要花多少錢？青安貸款經驗分享

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