加油站洗車驚見2千萬RR豪車！「車頭有天使」他傻眼：別嚇員工啊
不少加油站都有附設洗車服務，很多車主加油完都會順便使用，但跟專業的洗車服務相比，精細度上仍有一段差距。不過就有民眾近期目睹，一輛身價2千萬的白色勞斯萊斯Rolls-Royce豪車，竟現身加油站使用這項服務，忍不住替站員捏把冷汗。
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在臉書社團《匿名公社》上發文提到，近期去加油站時，突然聽到加油站員高聲呼喚「卡住了！方向盤往右打」，而朝向聲音發源地一看，發現正在使用機械式洗車服務的，竟然是勞斯萊斯（Rolls-Royce）的豪門車款。
這讓一旁目睹的原PO忍不住驚呼「加油站員工時薪才多少，為啥要嚇他們呢？」也自嘲很窮沒錢買高級車，因此不理解開著勞斯萊斯，卻到加油站洗車是什麼想法。
而充滿話題性的照片曝光後，也立刻掀起廣大迴響：「感覺是司機趕時間，沒事的」、「有錢人體驗平民生活」、「推測不是自己的車，如果是自己的才不會想在加油站洗車」，也有人認為，或許對該車主而言，車輛就是一般代步工具：「加油站洗車省時又省錢，何樂而不為呢！」
翻看 勞斯萊斯官網資料，Rolls-Royce近5年的新車款定價，幾乎都在新台幣2千萬以上，今年新款的2024 Rolls-Royce Cullinan，最高規格6.75 V12 Black Badge版本，更要價2709萬元，幾乎是一般民眾難以想像的價格。