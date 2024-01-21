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他買蛋黃區公寓3樓！不輸明星漂亮女友逼換大樓　要爬樓梯不想生

▲蛋黃區公寓物件房價相對平實，是不少購屋族首選，但一名男網友吐露，「公寓3樓」是他漂亮女友拒生小孩的原因。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲蛋黃區公寓物件房價相對平實，是不少購屋族首選，但一名男網友吐露，「公寓3樓」是他漂亮女友拒生小孩的原因。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

該買大樓還是公寓？是不少人買房最猶豫的點，但這名男網友當初決定買六都精華區公寓3樓時，怎麼也想不到「公寓3樓」竟成為他不輸明星漂亮女友不生小孩的理由，原因是「不想爬樓梯」。

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當事男網友近期在臉書「匿名公社」發文，表示和不輸明星的漂亮女友，以結婚為前提交往，女友自認收入不高，所以要求另一半收入要高，也開誠布公坦白相關條件要求。但兩人交往幾個月後，原PO自覺價值觀出了問題，條列漂亮女友的15項要求，上網求助。

漂亮女友的15項要求，包含職辭同住後，每月要給她3萬元存錢、其餘生活開銷另計，還要支付一筆相當台積電工程師1年薪水的「安心費」；要坐進口車；出門逛街沒提東西回家，不如不出門；交往兩個月要買香奈兒包包；搭高鐵要坐商務國，出國也要盡可能搭商務艙，這樣才有儀式感。

▲高鐵加開自由座時段為12月29日（五）南下15時~20時，以及1月1日（一）南下13~19時與北上12~21時。（圖／記者徐銘穗攝）
▲漂亮女友堅持高鐵要搭商務艙，未來出國也要坐商務艙，這樣才有儀式感。（示意圖／記者徐銘穗攝）
因原PO先前買六都精華區的公寓3樓，漂亮女友覺得公寓要爬樓梯，希望他「趕快買電梯大樓」，不然女友「要爬樓梯，就不想生小孩。」而且漂亮女友還覺得，住公寓如果被別人看到地址，「然後查地址看到建築物外觀，雖然裡面裝潢很不錯，還是會覺得很丟臉」。

雖然列了15項女友的特殊要求，但文末原PO還是替她緩頰，點出女友優點有「會煮些東西，也會稍微整理家裡，掃地、拖地、洗衣服，某些地方還算貼心」等。

貼文一出，立刻讓超過500位網友都驚呆了。由於先前引發「流水席之亂」的Kelly a（又稱輔大陳若儀）也是出自匿名公社，原PO這位不輸明星漂亮女友的公主行徑，讓不少人都想起Kelly a，直言「這一定是Kelly a」、「你女友英文名是不是叫Kelly？」也有網友求說：「千萬不要放出來！」

▲「300億元中央擴大租金補貼專案2.0」，4類人最高加碼1.8倍，相當最高領1萬4400元。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲公寓和大樓各有優缺點，但以台北市為例，兩者價差也不小，北市平均大樓比公寓貴了將近20萬元一坪。（示意圖／記者徐銘穗攝）
公寓和大樓各有優缺點，公寓公設比、房價都相對比大樓低，堪稱CP值首選，但缺點是要爬樓梯、自行處理垃圾與包裹；而大樓優點則是免追垃圾車，包裹有管理員可代收、也不用爬樓梯，但缺點是公設比、房價相對較高，每月還有管理費支出。

兩者價差有多少？以台北市為例，台灣房屋集團曾彙整2023年前9月台北地政雲資料，發現台北市各行政區公寓與大樓均價落差，價差比最高的是士林區，公寓均價53.9萬元／坪，但大樓均價79.6萬元／坪，每坪價差25.7萬元最高，而全市公寓均價60.5萬元／坪、大樓80.3萬元／坪，平均每坪價差逼近20萬元。

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