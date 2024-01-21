Toyz遭超哥動手狂毆！急送醫院「頭頂縫十幾針」 慘烈傷勢照曝光
Toyz與超哥的新仇舊怨再加一筆！昨（20）日晚間Toyz開著直播前往超哥的「超甲組」海鮮餐廳，針對食物進行口味評測，沒想到走出店門時，雙方交談到一半，超哥竟出手毆打Toyz，事件引發關注，而Toyz也向友人吐露「頭頂縫十幾針」，嚴重傷勢照也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
20日晚間Toyz到網紅超哥的「超甲組」餐廳直播用餐，期間陸續對各項餐點做出評論，總結來說，他認為「魚好吃，但醋飯不好吃」。當Toyz準備離開時，站在店門口與超哥交談，而超哥認為都是華人不該這樣說話。Toyz則反駁「就不要扯什麼國籍嘛，今天一個美國人來吃，你會不會靠北他？講什麼阿？仇中是嗎？為什麼要扯國籍？吃個飯而已」，不料話講到一半，超哥就出手攻擊。
事後Toyz被送往醫院救治，超哥也被帶回警局製作筆錄，至於是否會對簿公堂提告，仍有待雙方公布後續消息。不過晚間11點多時，歐富寶董事長林一泓也在個人臉書上貼出與Toyz的對話紀錄，Toyz表示自己送醫後頭頂縫了十幾針，「還沒死，命硬」，隨後便前往警局做筆錄。
而林一泓董事長則替Toyz打抱不平，發文痛批「這是法治的社會嗎？講兩句話意見不合可以把人打成這樣嗎？我都懷疑台灣不是台灣了！我是無法接受的！」