日職／最受歡迎的球場美食排名！福岡軟銀鷹等人氣特製料理一次看

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明太子白醬拌麵，基底有魚介豚骨醬汁，並巧妙運用了九州的特產「明太子」，有點微辣，可以提味，但因為有奶油白醬的搭配下，不搶戲，卻能達到調和與均衡口感的味道，搭配吃起來不會很膩的雞肉碎肉末，再加上一顆溫泉蛋，超級豪華，售價只要1100日幣（約233元台幣），成為球迷的寵兒，評價為：「會讓你下次還想去吃」。
人氣女優井桁弘恵也是福岡軟銀鷹超級粉絲，她試吃後表示：「雖然明太子有點微辣，但整體卻有點奶油味的感覺，搭配得很棒。」
節目邀請3位日式料理與西洋料理的3位專家，針對6種美食評價，央聯人氣球隊神虎的「甲子園咖哩」，跟西武隊「栗山巧的埼玉蔬菜中華丼」、歐力士隊「山崎颯（一郎）投手的雙醬豬排丼」並列第三，其中山崎投手所設計的美食，被認為「超過球場美食程度」的好吃。
第二名的是北海道日本火腿鬥士隊主場的万波中正「活力万中咖哩」，有球迷熟悉的燒肉搭配咖哩，真的是活力十足，視覺感十足。
中日龍隊的 「全壘打壽司卷」排名並列老三，不但特選30公分以下的鰻魚一隻，並利用兩種口味的醬油熬煮，最後完成營養、好吃的美食。
日職球場美食排名推薦一覽表：
1.牧原大成選手の辛子明太子クリームまぜそば(牧原大成選手的辣明太子白醬拌麵）售價：1100元日幣
2.スタミナまんちゅうカレー（活力万波中正咖哩）售價890元日幣
3.山崎颯投手のWソースカツ丼（山崎颯投手的雙醬豬排丼）售價1500元日幣
甲子園カレー（甲子園咖哩）售價700元日幣
栗山巧の埼玉野菜の中華丼（栗山巧的埼玉蔬菜中華丼）售價1200元日幣
ホームラン巻き(全壘打壽司卷）售價1800元日幣
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