印度公開賽／戴資穎直落二勝楊佳敏晉決賽　賽史首冠只剩最後一步

日職／最受歡迎的球場美食排名！福岡軟銀鷹等人氣特製料理一次看

▲最受歡迎的球場人氣美食！軟銀特製料理竟擊敗甲子園咖哩。（圖／軟銀鷹官網）
▲最受歡迎的球場人氣美食！軟銀特製料理竟擊敗甲子園咖哩。（圖／軟銀鷹官網）

記者吳政紘/綜合報導

日職球場總是有很多「球場美食」，也會推出由選手設計共同聯名的商品，甚至還有所謂的「便當詛咒」，不過以今年球場美食投票來看，通過美食專家認證，美味程度百分百、由軟銀鷹隊牧原大成所設計的明太子白醬拌麵最受歡迎，高居排行榜第一名，擊敗甲子園咖哩等人氣美食。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日本TBS電視台節目《Job chain》所調查，第一名就是明太子白醬拌麵，不但營養價值豐富，口感更濃郁，是球迷心中的最愛。

明太子白醬拌麵，基底有魚介豚骨醬汁，並巧妙運用了九州的特產「明太子」，有點微辣，可以提味，但因為有奶油白醬的搭配下，不搶戲，卻能達到調和與均衡口感的味道，搭配吃起來不會很膩的雞肉碎肉末，再加上一顆溫泉蛋，超級豪華，售價只要1100日幣（約233元台幣），成為球迷的寵兒，評價為：「會讓你下次還想去吃」。

▲最受歡迎的球場人氣美食！軟銀特製料理竟擊敗甲子園咖哩。（圖／軟銀鷹官網）
▲最受歡迎的球場人氣美食！軟銀特製料理竟擊敗甲子園咖哩。（圖／軟銀鷹官網）
人氣女優井桁弘恵也是福岡軟銀鷹超級粉絲，她試吃後表示：「雖然明太子有點微辣，但整體卻有點奶油味的感覺，搭配得很棒。」

節目邀請3位日式料理與西洋料理的3位專家，針對6種美食評價，央聯人氣球隊神虎的「甲子園咖哩」，跟西武隊「栗山巧的埼玉蔬菜中華丼」、歐力士隊「山崎颯（一郎）投手的雙醬豬排丼」並列第三，其中山崎投手所設計的美食，被認為「超過球場美食程度」的好吃。

▲歐力士隊「山崎颯（一郎）投手的雙醬豬排丼」並列第三，其中山崎投手所設計的美食，被認為「超過球場美食程度」的好吃。（圖／歐力士隊官網）
▲歐力士隊「山崎颯（一郎）投手的雙醬豬排丼」並列第三，其中山崎投手所設計的美食，被認為「超過球場美食程度」的好吃。（圖／歐力士隊官網）
第二名的是北海道日本火腿鬥士隊主場的万波中正「活力万中咖哩」，有球迷熟悉的燒肉搭配咖哩，真的是活力十足，視覺感十足。

▲北海道日本火腿鬥士隊主場的万波中正「活力万中咖哩」（圖／火腿隊官網）
▲北海道日本火腿鬥士隊主場的万波中正「活力万中咖哩」（圖／火腿隊官網）
中日龍隊的 「全壘打壽司卷」排名並列老三，不但特選30公分以下的鰻魚一隻，並利用兩種口味的醬油熬煮，最後完成營養、好吃的美食。

▲中日龍球場美食「全壘打壽司卷」，選用一整隻鰻魚。（圖／NekoSuke5_5 推特）
▲中日龍球場美食「全壘打壽司卷」，選用一整隻鰻魚。（圖／NekoSuke5_5 推特）
日職球場美食排名推薦一覽表： 

1.牧原大成選手の辛子明太子クリームまぜそば(牧原大成選手的辣明太子白醬拌麵）售價：1100元日幣

2.スタミナまんちゅうカレー（活力万波中正咖哩）售價890元日幣

3.山崎颯投手のWソースカツ丼（山崎颯投手的雙醬豬排丼）售價1500元日幣

   甲子園カレー（甲子園咖哩）售價700元日幣

   栗山巧の埼玉野菜の中華丼（栗山巧的埼玉蔬菜中華丼）售價1200元日幣

   ホームラン巻き(全壘打壽司卷）售價1800元日幣

 
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  



日職／中日小笠原慎之介告白人氣女優！被婉拒的理由竟是軟銀鷹

日職／日本火腿春訓台灣火球男孫易磊二軍出發　拚開季轉支配下

張誌家曾在日職爆紅！婚禮連王牌松坂大輔、監督伊東勤都來台參加

「天才」張誌家有大投手特質　世界盃對韓日完投、破日職三振紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀