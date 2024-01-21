快訊／Toyz當街遭超哥動手痛毆！火爆現場直播全拍下　衝突原因曝

Toyz遭超哥當街痛毆！出院告他「殺人未遂」4罪　直播前限動曝光

▲Toyz日前到超哥日料餐廳吃飯，點評店內食材口感，結果被超哥當街痛毆，引發社會關注。（圖/Toyz直播）
▲Toyz日前到超哥日料餐廳吃飯，點評店內食材口感，結果被超哥當街痛毆，引發社會關注。（圖/Toyz直播）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅直播主Toyz昨（20）日到YouTuber超哥餐廳用餐，期間點評超哥開的丼飯醋飯非常難吃，超哥隨後現身店內跟Toyz講道理，兩人起爭執一路走到店外繼續談，結果才說沒幾句，超哥火大當街痛毆Toyz，也造成Toyz頭部縫了至少10針，超哥當場被以現行犯逮捕，而Toyz也前往派出所製作筆錄提告，超哥將被依殺人未遂、恐嚇等4罪移送法辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧此次事件，Toyz在20日晚間前往超哥的日式料理店用餐，去之前還在限時動態發文表示「來吃偶像的海鮮」，並且附上直播連結，隨後開始點評店內的各種餐點，直播到一半超哥突然現身，兩人本來相談甚歡，越到後面氣氛越不對勁，Toyz認為「超哥打擾客人用餐」，因此提議到外面去講清楚。

▲Toyz被超哥當街痛毆，民眾目擊衣服被扯爛、身上有血跡。（圖／翻攝畫面）
▲Toyz被超哥當街痛毆，民眾目擊衣服被扯爛、身上有血跡。（圖／翻攝畫面）
隨後兩人到外面之後，才講沒幾句，超哥就動手打了Toyz，讓全部人瞬間嚇壞，還有人指示Toyz的工作人員不要繼續拍，而一旁的5歲小女孩以及媽媽則是嚇哭，影片當中不斷有女生哭喊要求不要再打了，最後Toyz頭部被超哥打傷爆血，送醫後縫了至少10針，超哥則是被警方依現行犯逮捕帶回大安分局。

由於Toyz送醫前還沒有提告，警方原本要依社會秩序維護法裁罰「超哥」，不過Toyz委託律師指出，超哥主要都是朝Toyz頭部進行攻擊，甚至在過程中有要致他於死的意圖，因此Toyz在出院後前往警局，對超哥以及同行夥伴，一併提告傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事告訴，警方依夜間停止訊問原則，將於今早做完筆錄後，依4項罪名將超哥移送法辦。

▲Toyz「頭頂縫十幾針」，嚴重傷勢照曝光。（圖／取自林一泓臉書）
▲Toyz「頭頂縫十幾針」，嚴重傷勢照曝光。（圖／取自林一泓臉書）
對於自己為什麼打人，超哥則也表示「我跟你們說，如果你們覺得這樣子還不到惡意批評的話，那我也不知道什麼叫惡意批評，一般我們華人啦，就泛指講中文的人，如果我們遇到一間店不如我們的所意，其實我們大概都是鼻子摸摸的，然後就下次不要再來嘛，除非說東西真的超難吃，然後服務又超級不好，但是Toyz這樣的評論其實我個人認為，就是為了挑剔而挑剔」。

超哥說「如果他今天做的是餐飲業，他會這樣對自己嗎？而且我說真的，已經一再忍耐了，但他講話的每一字每一句其實都非常尖銳，真的不需要這樣子去面對一個店家，批評到人家體無完膚，你講人家好的可能只有一分，講人家不好的有九十九分，說真的，用這樣的語氣，我覺得我個人不是很能接受，那你都語帶挑釁，你覺得我家的東西不好吃，你不要來拍就好了，我也以禮相待了，也不讓你買單了就出去門口還要講一些有的沒有的」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：不良示範，請勿模仿。
 

Toyz遭超哥動手狂毆！急送醫院「頭頂縫十幾針」　慘烈傷勢照曝光

毆打Toyz直播全放送！超哥餐廳「遭灌1星」　動手原因本人全說了

遭超哥當街痛毆！Toyz滿頭血赴醫院驗傷　警恐依社維法裁處送辦

Toyz遭痛毆頭縫10多針！他揭醫院外「聚集數名黑衣人」：真的超派

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀