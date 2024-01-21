Toyz遭超哥當街痛毆！出院告他「殺人未遂」4罪　直播前限動曝光

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隨後兩人到外面之後，才講沒幾句，超哥就動手打了Toyz，讓全部人瞬間嚇壞，還有人指示Toyz的工作人員不要繼續拍，而一旁的5歲小女孩以及媽媽則是嚇哭，影片當中不斷有女生哭喊要求不要再打了，最後Toyz頭部被超哥打傷爆血，送醫後縫了至少10針，超哥則是被警方依現行犯逮捕帶回大安分局。
由於Toyz送醫前還沒有提告，警方原本要依社會秩序維護法裁罰「超哥」，不過Toyz委託律師指出，超哥主要都是朝Toyz頭部進行攻擊，甚至在過程中有要致他於死的意圖，因此Toyz在出院後前往警局，對超哥以及同行夥伴，一併提告傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事告訴，警方依夜間停止訊問原則，將於今早做完筆錄後，依4項罪名將超哥移送法辦。
對於自己為什麼打人，超哥則也表示「我跟你們說，如果你們覺得這樣子還不到惡意批評的話，那我也不知道什麼叫惡意批評，一般我們華人啦，就泛指講中文的人，如果我們遇到一間店不如我們的所意，其實我們大概都是鼻子摸摸的，然後就下次不要再來嘛，除非說東西真的超難吃，然後服務又超級不好，但是Toyz這樣的評論其實我個人認為，就是為了挑剔而挑剔」。
超哥說「如果他今天做的是餐飲業，他會這樣對自己嗎？而且我說真的，已經一再忍耐了，但他講話的每一字每一句其實都非常尖銳，真的不需要這樣子去面對一個店家，批評到人家體無完膚，你講人家好的可能只有一分，講人家不好的有九十九分，說真的，用這樣的語氣，我覺得我個人不是很能接受，那你都語帶挑釁，你覺得我家的東西不好吃，你不要來拍就好了，我也以禮相待了，也不讓你買單了就出去門口還要講一些有的沒有的」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：不良示範，請勿模仿。