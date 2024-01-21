路跑／為了挑戰新竹鎮西堡100K超級馬拉松！馮勝賢跑步裝備大公開
前中職秘書長、兄弟象三連霸成員、職棒球星馮勝賢，今年首度挑戰超級馬拉松，他選擇參加「 2024新竹縣尖石鄉鎮西堡王者之路~無畏超級馬拉松」，經過約3個月的訓練跟準備後，他也踏上旅程，在母親忌日的紀念日，馮勝賢選擇以跑步開啟他的一天。《NOWnews今日新聞》也特別開箱他的裝備，讓人了解超馬需要多少準備。
記者吳政紘/綜合報導
超級馬拉松，簡稱超馬，一種長跑運動競賽，距離超過標準馬拉松的42.195公里。超級馬拉松，通常分成兩種，一種有固定距離，常見的距離有50公里、100公里、50英里、100英里。其中50公里、100公里是國際田徑總會承認的世界記錄。
鎮西堡馬拉松可說是「大魔王」等級的超馬賽事，選手要挑戰1700公尺海拔，直接到300公尺，又要不斷重複這樣的過程，對體能負擔很大，更別說是意志力的展現。
跑者要先度過部落，還要上山，回到鎮西堡部落後折返，最後關門時間是晚間的19:30分，馮勝賢從上午3、4時就出發，需要在中午就跑到鎮西堡，並且開時折返，同行的也有「董事長樂團」主唱阿吉（吳永吉），赤足訓練Feebees的創辦人陳谷銘等，一起挑戰人生，挑戰自我。
除了禦寒衣物外，馮勝賢需要太陽眼鏡，Akiwei也贊助相關裝備，另外還有護膝、慢跑衣、慢跑手套（Mizuno）、慢跑帽、運動內衣等，他透過自己的訓練，讓自己達到身體可以負荷這樣的強度。
馮勝賢透過到馬祖移地訓練，早就開始想要練習跑山路，但中間他一度因為足弓的肌腱舊傷復發，所以影響他的跑步訓練時程，但馮勝賢並未放棄，他反而要加強訓練。而他也穿上Feebees襪鞋，這是由台灣廠商所開發出來的襪鞋，對於上坡等跑步，可以減緩衝擊，利用「赤足訓練」的方式，也會避免跑步時的「黑指甲」狀況，並透過日本馬拉松「神人」關家良一實際環台體驗，成為馬拉松界的跑者新寵兒。
馮勝賢透露，這次鎮西堡馬拉松，他也沒有把握可以完賽，但他會盡最大努力，證明自己還是可以完成人生的任何目標跟考驗。
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