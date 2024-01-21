Toyz點評被打到住院！超哥餐廳遭灌1星　「嫌難吃老闆招待拳頭」

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消息曝光之後，超哥開設的「超甲組海鮮丼飯」地標立刻被洗版，不少網友都直接留下1顆星負評，大酸「嫌難吃的話老闆招待拳頭喔」、「服務很不錯吃東西，老闆還會送你拳頭」、「好吃！吃到一半外面還會有武打秀」、「老闆太兇了吧，不敢去了」甚至有經過的路人目擊鬥毆現場，直言「經過看到老闆在打人.....好可怕，以後直接繞路」。
而本來警方要依照社會秩序維護法裁罰「超哥」，因為Toyz送醫前還未提告，不過Toyz委託律師指出，超哥主要都是朝Toyz頭部進行攻擊，甚至在過程中有要致他於死的意圖，因此Toyz在出院後前往警局，對超哥以及同行夥伴，一併提告傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事告訴，警方依夜間停止訊問原則，將於今早做完筆錄後，依4項罪名將超哥移送法辦。
對於自己為什麼打人，超哥則也表示「如果你們覺得這樣子還不到惡意批評的話，那我也不知道什麼叫惡意批評，但是Toyz這樣的評論其實我個人認為，就是為了挑剔而挑剔」；超哥也強調「如果他今天做的是餐飲業，他會這樣對自己嗎？而且我說真的，已經一再忍耐了，但他講話的每一字每一句其實都非常尖銳，真的不需要這樣子去面對一個店家」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：不良行為，請勿模仿。