快訊／Toyz當街遭超哥動手痛毆！火爆現場直播全拍下　衝突原因曝

Toyz點評被打到住院！超哥餐廳遭灌1星　「嫌難吃老闆招待拳頭」

▲Toyz日前到超哥日料餐廳用餐，結果雙方起口角，超哥忍不住動手打人，將Toyz頭部打傷住院。（圖/Toyz直播）
▲Toyz日前到超哥日料餐廳用餐，結果雙方起口角，超哥忍不住動手打人，將Toyz頭部打傷住院。（圖/Toyz直播）

記者張嘉哲/綜合報導

自詡是美食公道伯的網紅Toyz日前到YouTuber超哥新開的日料餐廳用餐，過程中點評店內各項食材口感、新鮮度等等，結果超哥親臨現場卻發生激烈衝突，當街把Toyz打到住院，直播畫面全程放送出去，引起社會關注。消息曝光之後，許多網友到超哥的餐廳Google評論灌爆1星，大酸「嫌難吃老闆會招待拳頭」。

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過去Toyz就曾經到訪超哥經營的「超派雞排」嚐鮮，當時候犀利點評「這連狗都不吃」，還踢爆店員疑似倒廢油到水溝裡，雙方因此結下樑子，不過後來因為脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》的邀約，雙方上演世紀大和解，沒想到這回Toyz又再度造訪超哥的海鮮丼飯餐廳，又是因為點評店內食物，讓超哥不滿暴怒，將Toyz當街打到頭部重傷住院，引起社會關注。

▲超哥發出多張與Toyz同框的照片。（圖／取自臉書超派人生）
▲超哥過去跟Toyz曾經因為雞排事件槓上，兩人最後在《賀瓏夜夜秀》大和解，如今再度反目成仇。（圖／取自臉書超派人生）
消息曝光之後，超哥開設的「超甲組海鮮丼飯」地標立刻被洗版，不少網友都直接留下1顆星負評，大酸「嫌難吃的話老闆招待拳頭喔」、「服務很不錯吃東西，老闆還會送你拳頭」、「好吃！吃到一半外面還會有武打秀」、「老闆太兇了吧，不敢去了」甚至有經過的路人目擊鬥毆現場，直言「經過看到老闆在打人.....好可怕，以後直接繞路」。

▲超哥將Toyz打傷之後，自己開的餐廳遭到網友洗1星評價。（圖/超甲組海鮮丼飯Google評論）
▲超哥將Toyz打傷之後，自己開的餐廳遭到網友洗1星評價。（圖/超甲組海鮮丼飯Google評論）
而本來警方要依照社會秩序維護法裁罰「超哥」，因為Toyz送醫前還未提告，不過Toyz委託律師指出，超哥主要都是朝Toyz頭部進行攻擊，甚至在過程中有要致他於死的意圖，因此Toyz在出院後前往警局，對超哥以及同行夥伴，一併提告傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事告訴，警方依夜間停止訊問原則，將於今早做完筆錄後，依4項罪名將超哥移送法辦。

對於自己為什麼打人，超哥則也表示「如果你們覺得這樣子還不到惡意批評的話，那我也不知道什麼叫惡意批評但是Toyz這樣的評論其實我個人認為，就是為了挑剔而挑剔」；超哥也強調「如果他今天做的是餐飲業，他會這樣對自己嗎？而且我說真的，已經一再忍耐了，但他講話的每一字每一句其實都非常尖銳，真的不需要這樣子去面對一個店家」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：不良行為，請勿模仿。

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