超哥痛毆Toyz遭逮捕！岳父母起底超大咖　她曾被封「警界傳奇」

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然而事實上，妻子蘇菲的來頭也不小，過去超哥在2021年時曾經揭露，自己的岳父岳母有兩個女兒，岳父母自警官學校畢業後，岳父進入調查局服務、岳母擔任刑事女警組組長，刑偵各種社會重大刑案，而其岳父就是魏展唐、岳母則是李莉娟。
超哥表示，岳母李莉娟回憶有一次半夜出勤，要去臥底騙開十大槍擊要犯的門，不知道自己能否平安歸來的她，曾經在蘇菲的床前、親吻她的額頭，並留下一位母親給寶貝女兒的遺書，「20多年前我認識蘇菲時，我岳母已經是文山一分局分局長，警界赫赫有名的巾幗英雌，她更是台灣有史以來，第一位女性分局長」。
「岳父最終為了照顧家庭，照顧兩個女兒，放棄了外調的機會、也放棄了局裡升遷的機會，最終只以調查局科長的位階退休」超哥說，我岳父成就了我岳母，讓我岳母以三線二星創造了台灣女性警官最高位階的紀錄，我娶了蘇菲三年、也做他們女婿三年，還不曾去倚靠我岳父母在警界在機關的人脈與關係，因為沒那個必要，做人要正氣，要頂天立地，自然不需要我岳父母的警政關係。
事實上，超哥的岳母李莉娟被譽為是「警界傳奇」，過去她在擔任刑事局女警組組長時，曾與現已退休的警官林福來喬扮夫妻，打入連續殺人魔吳新華的犯罪集團中，順利緝捕吳新華到案，瓦解整個犯罪組織立下大功。過去也曾經被「信心希望聯盟」提名為不分區立委的候選人。
如今，超哥與Toyz發生衝突，Toyz也到醫院驗傷，並委託律師指出「超哥主要都是朝Toyz頭部進行攻擊，甚至在過程中有要致他於死的意圖」，因此Toyz在出院後前往警局，對超哥以及同行夥伴，一併提告傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事告訴，超哥恐怕後續需要面臨法律責任。