快訊／Toyz當街遭超哥動手痛毆！火爆現場直播全拍下　衝突原因曝

超哥痛毆Toyz遭逮捕！岳父母起底超大咖　她曾被封「警界傳奇」

▲Toyz日前到超哥日料餐廳用餐，結果雙方起口角，超哥忍不住動手打人，將Toyz頭部打傷住院。（圖/Toyz直播）
▲Toyz日前到超哥日料餐廳用餐，結果雙方起口角，超哥忍不住動手打人，將Toyz頭部打傷住院。（圖/Toyz直播）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅超哥與Toyz日前在台北街頭上演全武行！Toyz因點評超哥新開的海鮮丼飯食材新鮮度及口感不佳，甚至說醋飯「非常難吃」，引起超哥不滿，直接當街打到Toyz頭部受傷緊急送醫，隨後Toyz也對超哥以及同行夥伴提告傷害、殺人未遂等4罪。據悉，超哥的身價破億，一直以來都被譽為「全台最有錢YouTuber」，而其岳父母更是大咖，還曾經都是警界的高層，掀起討論。

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超哥曾經在臉書上透露，自己曾經有過2次的正式婚姻，在紐西蘭讀語言學校時也曾經有過一段，只是在台灣沒有登記，直到39歲時才跟現任妻子蘇菲登記結婚，兩人育有1女，時常都會在社群分享一家人的相處時光。

然而事實上，妻子蘇菲的來頭也不小，過去超哥在2021年時曾經揭露，自己的岳父岳母有兩個女兒，岳父母自警官學校畢業後，岳父進入調查局服務、岳母擔任刑事女警組組長，刑偵各種社會重大刑案，而其岳父就是魏展唐、岳母則是李莉娟。

▲超哥的岳父岳母大有來頭，都曾經是警界高層人士，岳母李莉娟更是被譽為「警界傳奇女性」。（圖/超哥臉書）
▲超哥的岳父岳母大有來頭，都曾經是警界高層人士，岳母李莉娟更是被譽為「警界傳奇女性」。（圖/超哥臉書）
超哥表示，岳母李莉娟回憶有一次半夜出勤，要去臥底騙開十大槍擊要犯的門，不知道自己能否平安歸來的她，曾經在蘇菲的床前、親吻她的額頭，並留下一位母親給寶貝女兒的遺書，「20多年前我認識蘇菲時，我岳母已經是文山一分局分局長，警界赫赫有名的巾幗英雌，她更是台灣有史以來，第一位女性分局長」。

「岳父最終為了照顧家庭，照顧兩個女兒，放棄了外調的機會、也放棄了局裡升遷的機會，最終只以調查局科長的位階退休」超哥說，我岳父成就了我岳母，讓我岳母以三線二星創造了台灣女性警官最高位階的紀錄，我娶了蘇菲三年、也做他們女婿三年，還不曾去倚靠我岳父母在警界在機關的人脈與關係，因為沒那個必要，做人要正氣，要頂天立地，自然不需要我岳父母的警政關係。

▲超哥岳母李莉娟被譽為是警界傳奇，曾經逮捕連續殺人魔吳新華到案，瓦解整個犯罪組織。（圖/YT@Huang Xinzhong）
▲超哥岳母李莉娟被譽為是警界傳奇，曾經逮捕連續殺人魔吳新華到案，瓦解整個犯罪組織。（圖/YT@Huang Xinzhong）
事實上，超哥的岳母李莉娟被譽為是「警界傳奇」，過去她在擔任刑事局女警組組長時，曾與現已退休的警官林福來喬扮夫妻，打入連續殺人魔吳新華的犯罪集團中，順利緝捕吳新華到案，瓦解整個犯罪組織立下大功。過去也曾經被「信心希望聯盟」提名為不分區立委的候選人。

如今，超哥與Toyz發生衝突，Toyz也到醫院驗傷，並委託律師指出「超哥主要都是朝Toyz頭部進行攻擊，甚至在過程中有要致他於死的意圖」，因此Toyz在出院後前往警局，對超哥以及同行夥伴，一併提告傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事告訴，超哥恐怕後續需要面臨法律責任。


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