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Toyz「醋飯天條」遭超哥痛毆！一票人狂叫好　眾怒：割頸案忘了嗎

▲Toyz日前到超哥日料餐廳用餐，結果雙方起口角，超哥忍不住動手打人，將Toyz頭部打傷住院。（圖/Toyz直播）
▲Toyz日前到超哥日料餐廳用餐，結果雙方起口角，超哥忍不住動手打人，將Toyz頭部打傷住院。（圖/Toyz直播）

記者潘毅／綜合報導

網紅Toyz昨（20）日到YouTuber超哥的「超甲組」餐廳用餐，期間點評超哥店內食物，認為醋飯口味不佳，後續雙方交談越來越有火氣，最終直接在店門口爆發肢體衝突，Toyz頭部被打到傷勢嚴重縫了至少10針。事件隨即引發社會輿論譁然，更有一票人力挺超哥，相關言論讓不少網友傻眼：「割頸案都忘了嗎」。

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20日晚間Toyz到網紅超哥的「超甲組」餐廳直播用餐，期間陸續對各項餐點做出評論，總結來說，他認為「魚好吃，但醋飯不好吃」。當Toyz準備離開時，站在店門口與超哥交談，而超哥認為都是華人不該這樣說話。Toyz則反駁「就不要扯什麼國籍嘛，今天一個美國人來吃，你會不會靠北他？講什麼阿？仇中是嗎？為什麼要扯國籍？吃個飯而已」，不料話講到一半，超哥就出手攻擊，後續Toyz被送醫，頭部縫了好幾針。

▲網紅鳳梨看完影片後，也在臉書上發表看法：「白目的人需要處理沒錯，但是有文化的89不會當街K人，這樣是不對的」。（圖／取自鳳梨臉書）
▲網紅鳳梨看完影片後，也在臉書上發表看法：「白目的人需要處理沒錯，但是有文化的89不會當街K人，這樣是不對的」。（圖／取自鳳梨臉書）
網紅鳳梨看完影片後，也在臉書上發表看法：「白目的人需要處理沒錯，但是有文化的89不會當街K人，這樣是不對的，身為89文藝復興之父，我想我該表達一些意見，兩邊都有問題，一個是心態有問題，一個是處理方式有問題。超哥跟我一起來讀書，平安喜樂處理白目的人。」

貼文下則聚集了一票力挺超哥的網友回應：「法律管不了嘴，只有被嘴過的人才懂，每個人都有底線在…」、「嘴秋，就是欠教育阿，每個人心態思考邏輯忍受度不同，是我也催落」、「拳頭不能解決問題。可是問題多的人是需要靠拳頭解決」、「其實看超哥從頭到尾耐心的勸，勸到最後真的小宇宙爆發了讓人可以理解耶」。

▲網紅鳳梨也發文提出看法，更吸引一票8+9留言叫好，言論讓不少網友傻眼。（圖／取自鳳梨臉書）
▲網紅鳳梨也發文提出看法，更吸引一票8+9留言叫好，但相關言論卻讓其他網友傻眼。（圖／取自鳳梨臉書）
相關言論被傳到Dcard上後，卻讓大批網友傻眼痛批：「現在動手打破人家頭都還有一堆人挺，說不要嘴臭就沒事了，都忘記沒多久前新北國中「割頸」乾哥乾妹了嗎？那兩個小89也覺得資優生請他離開教室是在嘴邱阿，直接掏武器弄死了人，果然台灣社會89就是從小到大都一個樣」、「台灣就是管不動89，路上打人ok、學校割喉殺人也ok，容忍心很大的，89讚讚，不立法管制暴力集團」、「如果這件事超哥沒有被重罰，就是讓台灣所有8+9知道公然或是用私刑打人是可以的，不管這個人多白目，想打就可以打，現在看好戲的大家，覺得toyz該被打的大家不要開心得太早」、「FB一票人挺超哥的，台灣黑道治國，掃黑失敗真的是不意外啊」。

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