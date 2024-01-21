快訊／Toyz當街遭超哥動手痛毆！火爆現場直播全拍下　衝突原因曝

超哥痛毆Toyz「頭破縫10針」！店內完整對話流出　關鍵轉折點曝光

▲Toyz到超哥日料餐廳用餐，結果超哥親臨現場跟Toyz大講道理，隨後兩人對話不愉快，Toyz也起身不用餐，叫超哥一起到店外談。（圖/Toyz直播）
▲Toyz到超哥日料餐廳用餐，結果超哥親臨現場跟Toyz大講道理，隨後兩人對話不愉快，Toyz也起身不用餐，叫超哥一起到店外談。（圖/Toyz直播）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅Toyz與超哥20日晚間在台北街頭發生衝突，Toyz因為到超哥開的海鮮丼飯店踢館，點評部分食物不好吃，結果超哥親臨現場跟Toyz講大道理，隨後兩人吵到店外，超哥沒忍住脾氣直接當街暴打Toyz，以致Toyz頭部受傷縫了至少10針，事後也對超哥提出傷害、殺人未遂等告訴。然而，在事發之後，有網友也備份了Toyz當時候直播的完整版，發現一開始其實超哥並沒有動怒，甚至還招待Toyz一行人許多餐點，只是後來對話越來越激動，直到步出門外才引發衝突。

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細看Toyz的完整直播，影片當中Toyz品嚐了許多超哥餐廳店內的食材，像是生魚片壽司、丼飯、茶碗蒸、帝王蟹、海膽等等，其中針對生魚片魚肉品質部分，Toyz直言「不得不說，他們的魚都算新鮮的，目前吃不到腥味」，不過也點評海膽品質不佳以及醋飯非常難吃，最後下出結論表示「來這邊就是點湯、點生魚片刺身這樣就好，其他的建議再想想」。

此時一行人用餐到一半，超哥忽然出現，一開始Toyz也熱情的跟超哥打招呼，超哥也坐下來還關心了在場的5歲小女孩，甚至還繼續招待炒飯等物，Toyz則直接說「欸超哥，那個醋飯超難吃，沒有跟你開玩笑，我直接當面跟你說，不過只有醋飯啦，但是魚肉是好吃的，還是要給你一點面子」。

▲Toyz到超哥開的日料餐廳用餐，點評生魚片不錯，不過醋飯的口感不行，非常難吃。（圖/Toyz直播）
▲Toyz到超哥開的日料餐廳用餐，點評生魚片不錯，不過醋飯的口感不行，非常難吃。（圖/Toyz直播）
隨後超哥也開始解釋醋飯製作過程以及店內售價跟產品物有所值的關聯，隨後Toyz又重提上次雞排事件「那你今天雞排賣120元，你說物有所值」超哥則說「其實雞肉降價以後，我們想要...」Toyz打斷超哥繼續說「那也是出了事情以後，你們才要降價的，你原物料給加盟店一片70元，賣120人家都沒得賺了」此時現場氣氛已經不再和樂，火藥味開始飄出。

超哥隨後提醒Toyz不要在小孩面前罵髒話，並且說「在你的世界有人的溫暖的這件事嗎？你除了在台灣任何地方進去點評他好不好吃以外，你對台灣有什麼貢獻？」Toyz則回應「我一直有在捐錢啊，所以要比捐多少的問題嗎？」讓超哥瞬間無言「捐錢？我X」自己也飆出髒話。

▲超哥親臨Toyz直播現場，期間招待了許多餐點，而兩人本來氣氛還不錯講到破局，Toyz還重提雞排事件，埋下引爆點。（圖/Toyz直播）
▲超哥親臨Toyz直播現場，期間招待了許多餐點，而兩人本來氣氛還不錯講到破局，Toyz還重提雞排事件，埋下引爆點。（圖/Toyz直播）
超哥坦言「你有你的風骨，也不會要求你去改變，但是這樣對台灣的傷害是很大的，我們講的都是中文，只是不需要因為這樣子來消費我，我應該沒有犯到你吧？你來這邊有存好心嗎？」Toyz也一針見血的回應「我今天來到你這個店，我也沒有說你東西全部都難吃啊，我說魚肉非常好吃，我說你們醋飯非常難吃，僅此而已，我用同價位的店跟你比較，我有錯嗎？我今天如果是要來批評你這間店，我有需要說你的魚肉好吃嗎？」

Toyz不滿表示「你今天就是帶著一個態度說，我就是來批評你這間店的，我是來實話實說，我對你個人沒有意見，那你對台灣有什麼貢獻？」隨後Toyz表示「不要打擾其他人用餐，上去外面，反正東西我也吃不下了，你來打擾我用餐」，超哥則回「你真的很屌，蠻屌」，Toyz還說「還可以啦！還行啦」隨後上樓才講沒幾句話，超哥就忍不住爆打Toyz一頓。

Toyz送醫之後委託律師指出，超哥主要都是朝Toyz頭部進行攻擊，甚至在過程中有要致他於死的意圖，因此Toyz在出院後前往警局，對超哥以及同行夥伴，一併提告傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事告訴。

▲Toyz日前到超哥日料餐廳用餐，結果雙方起口角，超哥忍不住動手打人，將Toyz頭部打傷住院。（圖/Toyz直播）
▲Toyz日前到超哥日料餐廳用餐，結果雙方起口角，超哥忍不住動手打人，將Toyz頭部打傷住院。（圖/Toyz直播）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：不良行為，請勿模仿。

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