超哥痛毆Toyz「頭破縫10針」！店內完整對話流出　關鍵轉折點曝光

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此時一行人用餐到一半，超哥忽然出現，一開始Toyz也熱情的跟超哥打招呼，超哥也坐下來還關心了在場的5歲小女孩，甚至還繼續招待炒飯等物，Toyz則直接說「欸超哥，那個醋飯超難吃，沒有跟你開玩笑，我直接當面跟你說，不過只有醋飯啦，但是魚肉是好吃的，還是要給你一點面子」。
隨後超哥也開始解釋醋飯製作過程以及店內售價跟產品物有所值的關聯，隨後Toyz又重提上次雞排事件「那你今天雞排賣120元，你說物有所值」超哥則說「其實雞肉降價以後，我們想要...」Toyz打斷超哥繼續說「那也是出了事情以後，你們才要降價的，你原物料給加盟店一片70元，賣120人家都沒得賺了」此時現場氣氛已經不再和樂，火藥味開始飄出。
超哥隨後提醒Toyz不要在小孩面前罵髒話，並且說「在你的世界有人的溫暖的這件事嗎？你除了在台灣任何地方進去點評他好不好吃以外，你對台灣有什麼貢獻？」Toyz則回應「我一直有在捐錢啊，所以要比捐多少的問題嗎？」讓超哥瞬間無言「捐錢？我X」自己也飆出髒話。
超哥坦言「你有你的風骨，也不會要求你去改變，但是這樣對台灣的傷害是很大的，我們講的都是中文，只是不需要因為這樣子來消費我，我應該沒有犯到你吧？你來這邊有存好心嗎？」Toyz也一針見血的回應「我今天來到你這個店，我也沒有說你東西全部都難吃啊，我說魚肉非常好吃，我說你們醋飯非常難吃，僅此而已，我用同價位的店跟你比較，我有錯嗎？我今天如果是要來批評你這間店，我有需要說你的魚肉好吃嗎？」
Toyz不滿表示「你今天就是帶著一個態度說，我就是來批評你這間店的，我是來實話實說，我對你個人沒有意見，那你對台灣有什麼貢獻？」隨後Toyz表示「不要打擾其他人用餐，上去外面，反正東西我也吃不下了，你來打擾我用餐」，超哥則回「你真的很屌，蠻屌」，Toyz還說「還可以啦！還行啦」隨後上樓才講沒幾句話，超哥就忍不住爆打Toyz一頓。
Toyz送醫之後委託律師指出，超哥主要都是朝Toyz頭部進行攻擊，甚至在過程中有要致他於死的意圖，因此Toyz在出院後前往警局，對超哥以及同行夥伴，一併提告傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事告訴。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：不良行為，請勿模仿。