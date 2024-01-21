路跑／2024海綿寶寶趣味路跑台中場開跑！吸引9000名跑友共襄盛舉
台中市政府今(21)日於中央球場辦理「2024海綿寶寶趣味路跑」，現場超過9,000名親子家庭與跑友共襄盛舉，超逗趣的海綿寶寶也現身中央球場，氣氛熱烈。台中市政府運動局科長林宜萱代表局長李昱叡到場鳴槍，為每位選手加油打氣。李局長表示，市長盧秀燕重視全民運動，將運動結合趣味多元特色，吸引民眾加入運動行列，成功帶動城市運動風氣。這次路跑全場3.5公里，可走路完賽。
記者吳政紘/綜合報導
運動局指出，感謝主辦單位全統運動與總經理余俊芳，歷年積極於台中市辦理各項路跑賽事，協助推動台中運動發展，場場賽事均受民眾喜愛，吸引眾多市民參與，成功推動全民運動。
主辦單位說明，這場趣味路跑賽事規劃3.5公里路線，活動從中央球場出發，沿途行經中央公園，讓跑者可一路欣賞台中城市與綠地美景。賽事組別搭配活動主題創意分為「搶奪蟹堡組」與「勇闖海底組」2組別，並推出活動限定的紀念跑衣、浴巾、完賽獎牌等物資，活動會場更設有海綿寶寶、派大星場景的拍照互動背板，在現場與親子開心互動，讓路跑活動增添許多樂趣。
台中市運動局表示，今日賽事特別響應愛心公益，主辦單位全統運動特別將賽會運動用品等物資，捐贈公益團體，推廣全民運動的同時，也不忘促進社會公益。
運動局長李昱叡指出，盧市長致力提倡全民運動，近年積極推展特色路跑吸引市民參與，包括櫻桃小丸子、卡娜赫拉等，以及每年辦理的大甲媽BOBI RUN路跑、舒跑杯、台中城市半程馬拉松、高美濕地路跑、神岡馬拉松、大雅晨曦麥香馬拉松等多項活動，均吸引市民熱情參與，運動局也透過積極辦理活動，鼓勵市民走出戶外，享受健康運動。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁