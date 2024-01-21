Toyz點評超哥丼飯難吃！眾困惑「真的有公正嗎」 老饕評價超意外
網紅Toyz日前到超哥新開的海鮮丼飯店用餐，這也是Toyz第二次上超哥的餐飲店踢館，結果點評部分食物不好吃被超哥認為是「惡意評論」，超哥還親臨現場關切，隨後兩人店內吵到店外，超哥凍未條直接打傷Toyz，造成他頭部縫了至少10針，Toyz也將對超哥提告，引起社會關注。不過在事件過後，就有不少網友看不懂「到底是有多難吃，Toyz自己評論真的有公正嗎？」引起熱烈迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本次事件，Toyz到超哥新開的超甲組海鮮丼飯用餐，一連吃了店內許多商品，Toyz點評魚肉相當不錯，吃起來都沒有腥味，不過吃到醋飯時表示「非常難吃」，甚至後續超哥到現場時，Toyz也當著超哥的面前告訴他「醋飯非常難吃」，最後總結大家如果要來吃，可以點生魚片刺身、湯，其他品項可以再想想」。
然而這樣的言論，讓超哥認為Toyz不存好心來店家消費。對此，有網友就在PTT貼文指出「Toyz上次說超哥的雞排連狗都不吃，但之後去朝聖根本沒那麼誇張，現在又說人家醋飯難吃，到底是有多難吃，難道Toyz自詡是美食公道伯，但是評論真的有公正嗎？真的有到超難吃、非常難吃？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你管人家要怎麼講，我花錢吃飯，覺得很難吃、超難吃都不能講嗎？」、「沒有肚量接受客人批評，你可以做別的事業，不要來做餐飲業」、「去看一下大品牌被寫負評都寫多難聽，人家都沒在管了，你一間小小海鮮丼飯店還老闆打人，真的可以收一收了」。
而《NOWnews》記者也實際尋找超哥的「超甲組海鮮丼飯」店家，發現該店家Google評論其實相當好，斬獲4.6顆星的高分，除了誇獎服務人員親切以外，另外針對CP值的部分也是許多人稱讚，不少人都願意再次回訪店家。而仔細看在事件爆發前的負面評價，有老饕給出建議「炒飯沒有粒粒分明，兩碗都黏在一起」、「茶碗蒸有些清淡」、「東西備貨明顯不足，六點多去就吃不到很多東西」等。
不過即便面對顧客的留言，「超甲組海鮮丼飯」仍然會不厭其煩的回覆顧客，表示因為才剛開始營運還有許多地方有待改進，希望下次還能在服務到客人。沒想到如今因為Toyz到店點評，老闆超哥頂不住情緒出手打人，自己還要吃上官司，對比店內處理負評的態度來看，還是令人感到意外。