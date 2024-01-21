小S被超哥惹毛！當面嫌他招待所牛排硬 觀眾嚇壞：差一點被打
被封為「全台最有錢的YouTuber」的超哥，因網紅Toyz（劉偉健）挑釁批評他新開的海鮮餐廳醋飯不好吃，氣到當場揮拳毆打對方，甚至以5萬元交保後仍表示不後悔，如果時光倒流會再打他一次，成為熱議新聞。網友挖出超哥月初上《小姐不熙娣》節目，小S開口嫌棄牛排看起來有點硬，讓他有點在意，當場有點變臉，小S後來緩頰是開玩笑的，趕緊安撫他，觀眾直呼好險，「小S差一點被打」。
記者江芷稜／綜合報導
超哥因為經營長照事業賺錢，副業擴及餐飲業，他自己花了3000萬元設立私人招待所，款待好朋友品嘗美食、美酒，裡面空間寬闊，甚至有水族箱養帝王蟹、龍蝦，品嘗最新鮮的海鮮料理，《小姐不熙娣》製作單位派出工作人員取景，看到裡面的高級裝潢設計，頻頻發出驚呼聲。
反倒是超哥爆料，本來以為會出動專業單機拍攝，結果工作人員竟然拿傻瓜相機側拍，讓他很訝異，語出驚人地表示，自己有4至7人專屬攝影團隊，可以借給電視台拍攝，小S立刻假裝生氣，回說「你這句話惹毛我了」，刻意反擊「你們相機拍的也不怎麼樣，牛排看起來很硬」。
超哥又補充說，招待所的大包廂可以邀請30人入內，且不對外營業，只免費招待好朋友，一個晚上喝酒要20萬元，一個月要花掉他100、200萬元來經營，讓小S及固定班底都很驚訝他的大方，揚言要號召製作單位全公司一起去招待所聚餐，免費享受服務，超哥笑回人數有限制，也回應說「剛才不是說牛排不怎樣，看起來很柴嗎？」似乎對這句話頗為在意，小S立刻緩頰說「那是開玩笑的啦」，改口說招待所設計很貼心。
觀眾回頭看這個片段，笑說小S抱怨招待所牛排看起來很硬的時候，超哥似乎有點變臉，「我看到新聞就想到這集」、「下一個被揍的會是小S嗎」、「差點吃到丼手丼腳」、「小S差一點被打」、「如果不是在錄影，可能會被爆打」，還有人笑虧Toyz如果來的是這間招待所，應該就不會發生鬥毆事件了。
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