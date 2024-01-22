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2000元刮刮樂「內行買法」曝！彩券行老闆認了：每年靠它中100萬

▲台彩每年都會推出新款刮刮樂，其中經典的「2000萬超級紅」每年都相當熱銷，不少人都會買來拼搏大獎。（圖／記者葉政勳攝）
▲台彩每年都會推出新款刮刮樂，其中經典的「2000萬超級紅」每年都相當熱銷，不少人都會買來拼搏大獎。（圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

每年到了快接近過年的時候，台彩都會推出多款新的刮刮樂，其中備受矚目的就包含「2000萬超級紅包」，即便一張刮刮樂販售2000元，但仍然每年都造成瘋搶，許多彩券行在過年期間都是銷售一空。然而今年的「2000萬超級紅包」刮刮樂才剛上市沒多久，已經陸續有人刮出100萬、10萬甚至多張5000元的獎項，在刮刮樂相關社團瘋傳，彩券行老闆也分享中獎秘訣，表示「每年都有人這樣中大獎，至少10萬甚至是100萬」。

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近日台彩一口氣推出5款新品，總獎項超過2347個，總獎金超過199億元，雙雙都是歷年單次發行的最高，顯見每年刮刮樂彩金都是加碼再加碼，這次推出的刮刮樂包括經典的「2000萬超級紅包」以及生肖龍年的「金龍報喜」與「攏好運」、「金龍獎」以及「金龍報喜」等5款。

▲2000萬超級紅包今年再度加碼，100萬獎項從850組增加到1000組，已經有幸運兒刮到100萬元。（圖/我愛刮刮卡刮刮樂做公益）
▲2000萬超級紅包今年再度加碼，100萬獎項從850組增加到1000組，已經有幸運兒刮到100萬元。（圖/我愛刮刮卡刮刮樂做公益）
其中備受矚目的「2000萬超級紅包」不少人已經開刮，在臉書社團「我愛刮刮樂！刮卡做公益」當中，已經有許多獎項被刮出，包括5000元獎項數張，還有10萬元的獎項，甚至社團內已經有彩券行發出狂賀的貼文，因為已經有人中了100萬元。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「2000元刮刮樂就是要集資買，一張入魂機率很低」、「已經有人中100萬了！到過年還有兩三週，到時候都不知道剩多少大獎了」、「這種2000萬超級紅包內行都買整本的，比較有機會中10萬元以上的獎項」、「已經跟親友集資準備來買2本了！這種2000萬超級紅包要拼大獎都要包牌」。

▲今年的2000萬超級紅包刮刮樂完整獎金結構，100萬跟去年相比增加150組，已經有人在過年前陸續刮出大獎。（圖/台彩官網）
▲今年的2000萬超級紅包刮刮樂完整獎金結構，100萬跟去年相比增加150組，已經有人在過年前陸續刮出大獎。（圖/台彩官網）
而根據台彩官網顯示，今年的2000萬超級紅包刮刮樂的獎金結構，頭獎2千萬有8個，2百萬+賓士休旅車則有10個，其餘像是100萬有1000組，10萬則是有5120組，但截至目前為止，社團內已經出現2張100萬的獎項，另外10萬元也已經出現3張，難怪不少人都會選擇在過年前就提前試手氣，說不定財神爺就上門拜訪，可以過個好年！

《NOWnews》記者也實際詢問信義區彩券行老闆，他表示「2000萬超級紅包每年銷售都相當熱門，確實有不少人在過年前就會來購買一整本，中獎的人也是非常多」說到提高中大獎的方法，老闆推薦「每年都有人跟親友一起集資購買整本2000萬超級紅包，中大獎的機會最高，遇過有人年年中10萬元、100萬的客人都是靠集資的方法，畢竟要一張就中大獎的機會非常低」因此今年想要拼搏大獎的民眾，或許也能參考跟親朋好友集資的方法哦！

▲2000萬超級紅包刮刮樂除了100萬獎項之外，10萬的獎項在社團內也已經被刮出3張。（圖/我愛刮刮樂刮刮卡做公益）
▲2000萬超級紅包刮刮樂除了100萬獎項之外，10萬的獎項在社團內也已經被刮出3張。（圖/我愛刮刮樂刮刮卡做公益）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：勿過度沈迷刮刮樂，買彩券應該量力而為，不要影響生活。

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