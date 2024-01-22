2000元刮刮樂「內行買法」曝！彩券行老闆認了：每年靠它中100萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中備受矚目的「2000萬超級紅包」不少人已經開刮，在臉書社團「我愛刮刮樂！刮卡做公益」當中，已經有許多獎項被刮出，包括5000元獎項數張，還有10萬元的獎項，甚至社團內已經有彩券行發出狂賀的貼文，因為已經有人中了100萬元。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「2000元刮刮樂就是要集資買，一張入魂機率很低」、「已經有人中100萬了！到過年還有兩三週，到時候都不知道剩多少大獎了」、「這種2000萬超級紅包內行都買整本的，比較有機會中10萬元以上的獎項」、「已經跟親友集資準備來買2本了！這種2000萬超級紅包要拼大獎都要包牌」。
而根據台彩官網顯示，今年的2000萬超級紅包刮刮樂的獎金結構，頭獎2千萬有8個，2百萬+賓士休旅車則有10個，其餘像是100萬有1000組，10萬則是有5120組，但截至目前為止，社團內已經出現2張100萬的獎項，另外10萬元也已經出現3張，難怪不少人都會選擇在過年前就提前試手氣，說不定財神爺就上門拜訪，可以過個好年！
《NOWnews》記者也實際詢問信義區彩券行老闆，他表示「2000萬超級紅包每年銷售都相當熱門，確實有不少人在過年前就會來購買一整本，中獎的人也是非常多」說到提高中大獎的方法，老闆推薦「每年都有人跟親友一起集資購買整本2000萬超級紅包，中大獎的機會最高，遇過有人年年中10萬元、100萬的客人都是靠集資的方法，畢竟要一張就中大獎的機會非常低」因此今年想要拼搏大獎的民眾，或許也能參考跟親朋好友集資的方法哦！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：勿過度沈迷刮刮樂，買彩券應該量力而為，不要影響生活。