嘉義最強景點不是阿里山了！「冠軍擠進146萬人」　遊客改玩這裡

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而值得一提的是，在「森林遊樂園」景點類別當中，阿里山森林遊樂園已經是全台第二名的景點，表現相當不錯，沒想到「蘭潭風景區」的觀光人潮超車阿里山，讓嘉義的「景點聯想」不再被阿里山給獨霸，是個相當具有潛力的觀光景點。
攤開2022整年度的數據來看，位於嘉義市的「蘭潭風景區」仍然是第一名，不過第二名是國立故宮博物院南部院區，當時有突破百萬人到此造訪，贏過第三名的「阿里山森林遊樂園」，但阿里山又在2023年超前故宮南院。而也因為受到疫情全面開放，國旅人潮增多，像是蘭潭風景區、阿里山森林遊樂園2023前11月就超越2022整年度觀光人潮的數字，國內觀光持續回溫。
事實上，「蘭潭風景區」位於嘉義市東北郊山仔頂附近，日治時期，日本人把蘭潭作為自來水廠的儲水池，直到現在蘭潭依然是嘉義自來水廠的蓄水庫，提供嘉義市的引水灌溉。蘭潭潭水清澈見底，潭水如果遇到月夜朦朧時刻，就像詩畫才會出現的場景，也因此「蘭潭泛月」被列為是嘉義八景之一。
除此之外，蘭潭風景區還有其厲害的「水舞秀表演」可以看，已經演出超過7年的時間，是目前國內最大型的常設性音樂噴泉演出設施。過去因為台灣都不下雨，造成水庫乾涸，水舞秀表演因而暫停，終於在去年暑假幾波梅雨拯救蘭潭水庫水位，市府才宣布恢復水舞秀演出。常態演出時間分為夏令時間（4至10月）與冬令時間（11至3月），夏令時間每晚演出三場次，分別為晚間7點半、8點半及9點半；冬令時間加碼演出晚間6點半場次，共計四場次，想要朝聖的民眾可要記得時間哦！
而仔細看「蘭潭風景區」的Google評論，發現有4.1顆星不錯的評價，不少旅客去過都表示「水舞秀超級漂亮！不愧是八景之一的蘭潭」、「之前去嘉義都只去阿里山，朋友帶我來蘭潭風景區逛逛，真的很漂亮，水舞秀很好看」、「夜間水舞表演很棒，大約10分鐘，水的力量與燈光變化，讓人療癒」、「靠近市區但又可以遠離塵囂的地方，很適合散步」下回如果要去嘉義，阿里山已經玩膩的話，不妨可以來欣賞傳說中的嘉義八景蘭潭喔！