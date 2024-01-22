Toyz點評超哥丼飯難吃！眾困惑「真的有公正嗎」　老饕評價超意外

曾吃過超哥海鮮！美食部落客認孬「不敢發文怕被打」　真實評價曝

▲網紅超哥開的「超甲組海鮮丼飯」位於台北市大安區，日前因為Toyz到場用餐點評，引超哥不滿爆發衝突。（圖/超甲組海鮮丼飯Google評價）
▲網紅超哥開的「超甲組海鮮丼飯」位於台北市大安區，日前因為Toyz到場用餐點評，引超哥不滿爆發衝突。（圖/超甲組海鮮丼飯Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅超哥與Toyz日前在台北大安區街頭發生衝突，起因為Toyz到超哥開的「超甲組海鮮丼飯」店用餐，點評魚肉好吃，不過醋飯非常難吃，引起超哥不滿，超哥脾氣沒忍住直接使用「超派鐵拳」K下去，導致Toyz頭破縫10針，還被提告傷害、殺人未遂等罪名，檢方複訊後以5萬元交保。對此，有美食部落客也出面發文表示，自己曾經到超哥的海鮮餐廳用餐，直言「覺得很雷只發限動也沒有發文，也是怕被打」。

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美食部落客「食界奇觀：在踩雷與摘星之間」日前在臉書貼文「我其實也不欣賞Toyz，覺得他很瞎，不懂吃，但是我也很孬，之前去吃過超甲組海鮮丼飯，覺得很雷只發限動也沒有發文，也是怕被打，但反正都有人被打了，而且超哥方向感沒有很好，我趁機發個文，應該沒事吧？」

▲美食部落客「食界奇觀」去年12月曾到超哥開的海鮮丼飯店用餐，對其餐點有些點評。（圖/食界奇觀臉書）
▲美食部落客「食界奇觀」去年12月曾到超哥開的海鮮丼飯店用餐，對其餐點有些點評。（圖/食界奇觀臉書）
「食界奇觀」表示「簡而言之，當時候去吃魚沒有處理好，是臭的，抹布不乾淨更臭，用餐區在地下室，空氣循環不好更嚴重，朋友點鰻魚飯倒是沒臭，但顯然是加熱的，賣這價錢也是蠻拼的，我一點都不派，但如果有改善，我也可以當美食公道伯」。

「食界奇觀」也說「既然超哥是美食愛好者，我想我們可以針對美食來些善意的交流，有長期追蹤我的朋友應該知道，我基本上都盡可能誠實、平衡分享我的體感，但在去年12月用餐時，體驗真的不是很好，先說醋飯，我覺得用的米不錯，但可惜當天呈現較乾，我也不是太滿意，但我想這個價位我是不會用高級壽司店的標準來看待」。

▲美食部落客「食界奇觀」曾經在去年12月到超哥海鮮丼飯店用餐，表示不太滿意，如今Toyz跟超哥事件爆發，才出來點評給建議。（圖/食界奇觀臉書）
▲美食部落客「食界奇觀」曾經在去年12月到超哥海鮮丼飯店用餐，表示不太滿意，如今Toyz跟超哥事件爆發，才出來點評給建議。（圖/食界奇觀臉書）
「至於魚生的臭味，我想主要問題來源可能有二，一是鮭魚的脂肪容易有臭味，要多修掉一些；其次店家強調熟成，熟成主要是希望能軟化因爲死後僵直的肌肉，同時因為ATP分解而產生「肌苷酸」，增加鮮味（umami）。但不是什麼魚都適合熟成，通常生魚片吃新鮮；而鮭魚沒修乾淨，再加上熟成，可能會讓我所謂的臭味放大。」

最後，「食界奇觀」也給超哥海鮮丼飯店家建議「味增湯的味增會有發酵味，加進去煮的邊角料沒處理好也會有腥臭，而抹布真的要常用開水燙或換新，我用餐當天那桌子真的很恐怖，感覺黴菌一直在跟我打招呼，我鼻子比較過份敏感，又不能吃苦，之前也得罪過咖啡業者，還請大家多多包涵！」


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