曾吃過超哥海鮮！美食部落客認孬「不敢發文怕被打」　真實評價曝

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「食界奇觀」表示「簡而言之，當時候去吃魚沒有處理好，是臭的，抹布不乾淨更臭，用餐區在地下室，空氣循環不好更嚴重，朋友點鰻魚飯倒是沒臭，但顯然是加熱的，賣這價錢也是蠻拼的，我一點都不派，但如果有改善，我也可以當美食公道伯」。
「食界奇觀」也說「既然超哥是美食愛好者，我想我們可以針對美食來些善意的交流，有長期追蹤我的朋友應該知道，我基本上都盡可能誠實、平衡分享我的體感，但在去年12月用餐時，體驗真的不是很好，先說醋飯，我覺得用的米不錯，但可惜當天呈現較乾，我也不是太滿意，但我想這個價位我是不會用高級壽司店的標準來看待」。
「至於魚生的臭味，我想主要問題來源可能有二，一是鮭魚的脂肪容易有臭味，要多修掉一些；其次店家強調熟成，熟成主要是希望能軟化因爲死後僵直的肌肉，同時因為ATP分解而產生「肌苷酸」，增加鮮味（umami）。但不是什麼魚都適合熟成，通常生魚片吃新鮮；而鮭魚沒修乾淨，再加上熟成，可能會讓我所謂的臭味放大。」
最後，「食界奇觀」也給超哥海鮮丼飯店家建議「味增湯的味增會有發酵味，加進去煮的邊角料沒處理好也會有腥臭，而抹布真的要常用開水燙或換新，我用餐當天那桌子真的很恐怖，感覺黴菌一直在跟我打招呼，我鼻子比較過份敏感，又不能吃苦，之前也得罪過咖啡業者，還請大家多多包涵！」