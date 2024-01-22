Toyz「醋飯天條」遭痛扁！超哥店內早埋伏筆　觀眾重看直播全懂了

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隨後兩人又聊回以前超哥的超派炸雞事件，Toyz直言「你說產品要賣的物有所值，那你今天雞排賣120元，你說物有所值，你原物料給加盟店一片70元，賣120人家都沒得賺了」接著兩方開始慢慢從平和口吻，轉為互相攻防，直到原本被叫上去的小女孩又跑來。
此時Toyz突然說了一句「不要理那個叔叔，那個叔叔是腦X」，隨後繼續說「不是啊超哥，我來吃你硬要來挑我也沒辦法，我是不是說有東西是好吃的麻？」雙方沈默幾秒之後，超哥緩緩開口說「你做人，剛好就好，有的台灣人不是像我們這樣善良笑笑的，對台灣的店家，你有任何包容的心態嗎？」；Toyz則直接回「不用在那邊搞對立啦！什麼台不台灣人，我也在台灣十幾年了」。
隨後Toyz已經無法跟超哥平和溝通，不滿表示「你今天就是帶著一個態度說，我就是來批評你這間店的，我是來實話實說，我對你個人沒有意見，那你對台灣有什麼貢獻？」隨後Toyz表示「不要打擾其他人用餐，上去外面，反正東西我也吃不下了，你來打擾我用餐我有什麼辦法」，超哥則回「你真的很屌，蠻屌」，Toyz還說「還可以啦！還行啦」隨後上樓才講沒幾句話，超哥就忍不住爆打Toyz一頓。
有網友就在PTT上表示「超哥根本已經在店內就快忍不住了，是因為有小孩在場，不然早就開扁了」、「超哥說那句已經很暗示了吧，結果Toyz也沒在怕繼續講」、「要是沒有小孩，早就店內處理了，警告意味超濃厚，看了完整直播才看懂」、「原來超哥在店內就快忍不住了，走上去前還有說你蠻屌這種話，已經氣到不行了，真的是因為有小孩在，不然已經在樓下開扁」。
而兩人發生衝突之後，Toyz則於21日凌晨委任律師提告超哥恐嚇、傷害、殺人未遂、組織犯罪等4罪，台北地檢署21日下午複訊後，諭令超哥以5萬元交保，超哥走出地檢署之後也向社會大眾道歉，表示「打人是不對的」，會負起相關法律責任，但是也坦言「如果時間倒轉一次，我還是會揍他」。