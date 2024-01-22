Toyz點評超哥丼飯難吃！眾困惑「真的有公正嗎」　老饕評價超意外

Toyz「醋飯天條」遭痛扁！超哥店內早埋伏筆　觀眾重看直播全懂了

▲超哥親臨Toyz直播現場，期間招待了許多自家餐廳的食物，而兩人本來在店內氣氛還不錯講到破局，隨後超哥暴打Toyz。（圖/Toyz直播）
▲超哥親臨Toyz直播現場，期間招待了許多自家餐廳的食物，而兩人本來在店內氣氛還不錯講到破局，隨後超哥暴打Toyz。（圖/Toyz直播）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅超哥20日與Toyz在台北是大安區發生激烈衝突，原因是超哥開的「超甲組海鮮丼飯」遭到Toyz攻擊「醋飯非常難吃」，由於當時候Toyz正在直播，導致超哥打人的畫面直接全程播送，雙方談判過程也被網友備份。不過，就有網友的重看直播後發現，超哥在店內時就已經忍耐到了極限，早就隱晦的警告Toyz「適可而止」，但Toyz仍然沒有停嘴的意思，最後讓場面失控。

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細看Toyz的完整直播，一開始超哥並不在直播內，直到Toyz一路品嚐了生魚片壽司、丼飯、茶碗蒸、帝王蟹、海膽等等，並且點評「不得不說，他們的魚都算新鮮的，目前吃不到腥味，但是醋飯非常難吃」之後，超哥突然就現身直播中，但兩人一開始並未起衝突，也因為有小女孩在的關係，氣氛不至於那麼的肅殺。

▲Toyz到超哥開的日料餐廳用餐，點評生魚片不錯，不過醋飯的口感不行，非常難吃。（圖/Toyz直播）
▲Toyz到超哥開的日料餐廳用餐，點評生魚片不錯，不過醋飯的口感不行，非常難吃。（圖/Toyz直播）
隨後兩人又聊回以前超哥的超派炸雞事件，Toyz直言「你說產品要賣的物有所值，那你今天雞排賣120元，你說物有所值，你原物料給加盟店一片70元，賣120人家都沒得賺了」接著兩方開始慢慢從平和口吻，轉為互相攻防，直到原本被叫上去的小女孩又跑來。

此時Toyz突然說了一句「不要理那個叔叔，那個叔叔是腦X」，隨後繼續說「不是啊超哥，我來吃你硬要來挑我也沒辦法，我是不是說有東西是好吃的麻？」雙方沈默幾秒之後，超哥緩緩開口說「你做人，剛好就好，有的台灣人不是像我們這樣善良笑笑的，對台灣的店家，你有任何包容的心態嗎？」；Toyz則直接回「不用在那邊搞對立啦！什麼台不台灣人，我也在台灣十幾年了」。

▲Toyz到超哥日料餐廳用餐，結果超哥親臨現場跟Toyz大講道理，隨後兩人對話不愉快，Toyz也起身不用餐，叫超哥一起到店外談。（圖/Toyz直播）
▲Toyz到超哥日料餐廳用餐，結果超哥親臨現場跟Toyz大講道理，隨後兩人對話不愉快，Toyz也起身不用餐，叫超哥一起到店外談，結果被暴打一頓。（圖/Toyz直播）
隨後Toyz已經無法跟超哥平和溝通，不滿表示「你今天就是帶著一個態度說，我就是來批評你這間店的，我是來實話實說，我對你個人沒有意見，那你對台灣有什麼貢獻？」隨後Toyz表示「不要打擾其他人用餐，上去外面，反正東西我也吃不下了，你來打擾我用餐我有什麼辦法，超哥則回「你真的很屌，蠻屌」，Toyz還說「還可以啦！還行啦」隨後上樓才講沒幾句話，超哥就忍不住爆打Toyz一頓。

有網友就在PTT上表示「超哥根本已經在店內就快忍不住了，是因為有小孩在場，不然早就開扁了」、「超哥說那句已經很暗示了吧，結果Toyz也沒在怕繼續講」、「要是沒有小孩，早就店內處理了，警告意味超濃厚，看了完整直播才看懂」、「原來超哥在店內就快忍不住了，走上去前還有說你蠻屌這種話，已經氣到不行了，真的是因為有小孩在，不然已經在樓下開扁」。

而兩人發生衝突之後，Toyz則於21日凌晨委任律師提告超哥恐嚇、傷害、殺人未遂、組織犯罪等4罪，台北地檢署21日下午複訊後，諭令超哥以5萬元交保，超哥走出地檢署之後也向社會大眾道歉，表示「打人是不對的」，會負起相關法律責任，但是也坦言「如果時間倒轉一次，我還是會揍他」。

▲Toyz日前到超哥日料餐廳用餐，結果雙方起口角，超哥忍不住動手打人，將Toyz頭部打傷住院。（圖/Toyz直播）
▲Toyz日前到超哥日料餐廳用餐，結果雙方起口角，超哥忍不住動手打人，將Toyz頭部打傷住院，被告傷害、殺人未遂等4罪。（圖/Toyz直播）

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