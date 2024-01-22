2024尾牙加菜！漢堡王送花生培根脆雞堡　肯德基5炸雞蛋撻桶299元

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漢堡王本週迎接尾牙，「食來運轉」幫加菜，1月24日至1月26日上午10:30～各店打烊前30分鐘，購買「安格斯系列套餐」任乙套，免費送「花生培根脆雞堡」一顆！還可累贈、買越多送越多。指定常態套餐為勁濃安格斯牛肉堡套餐／安格斯厚切牛肉堡套餐／花生安格斯牛肉堡套餐，套餐之附餐為小份薯條與中杯可樂。
更棒的是，官網提早自1月23日起，開放預購指定1月24日至1月26日外帶取餐，預訂外帶乙套安格斯系列常態套餐，輸入優惠代碼「BKBONUS」即可獲免費花生培根脆雞堡乙顆。
提醒大家，適用於門市臨櫃／官網預訂／KIOSK自助點餐機，全門市（不適用兒童樂園、機場及科技廠內店，詳情依餐廳供應為準）；買一套安格斯餐即送一個花生培根脆雞堡，買二套送兩個以此類推；特殊活動不可再併行其他優惠使用；數量有限，各店售完為止。
📌肯德基：雞省小尾牙「買一送一」！加碼3組炸雞桶優惠
肯德基即日起至1月26日，祭出雞省小尾牙「買一送一」優惠！玉米濃湯(大)、百事可樂(中)都能「買一送一」，上校雞塊「買4送4」！除了划算66元開吃下午茶套餐，還加碼3組炸雞桶優惠。
◾️ 優惠代碼「40451」特價269元（原價407元），吃「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」
◾️ 優惠代碼「40558」特價299元（原價497元），吃「咔啦脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」
◾️ 優惠代碼「50390」特價399元（原價699元），吃「咔啦脆雞 x 4＋四塊上校雞塊＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻禮盒(6入)＋可樂(中) x 2」