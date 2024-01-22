學測最後一天！考電玩遊戲、布置聖誕樹　教團估數B「五標上升」

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針對試題特色，入闈協助大考中心審題的高中教師認為，今年數B試題取材豐富，以情境融入試題佔近半數，像是單選第3題以射擊遊戲為題材，融入直線方程式概念，讓考生判斷目標物是否可能在射擊範圍內；單選第6題，以聖誕裝飾為素材，討論燈飾圖形中線段比例關係，題材新穎，還有談到每年碳排放量平均減少的概念等等。
高中教師表示，單選題的計算量相對較少，多選題整體選項安排循序漸進，引導解題，整體試卷閱讀量與計算量皆適中，數據解讀或分析是這份試題的測驗重點，命題方向可鼓勵修習數B學生，能多從生活中觀察數學觀念或數學模型，發現過去與當下所學數學知識可使用的機會。
入闈協助大考中心審題的試考生認為，整份試卷考點明確且題目敘述貼近現實生活，對考生而言有親切感，會降低考生對數學的排斥度，並了解課程所學可以如何運用在實際生活中。
對於數B難易度，全教會提到，今年數B特有題型多有出現，與數A有明顯差別，考題難易適中，有助數B學生建立學習信心，預估五標會比去年上升；混合題型除了單選題外，亦包括計算，如第18至20題提到立體圖形的判斷，運用公式計算面積與體積，整體混合題型設計恰當。
全中教說，今年無數B特有的圓錐曲線相關題目，幾何題型較少、代數類型題目增多，對文組生而言是適合的題目；文字量增加，計算量改變不大，難度較去年中間偏易提升，屬於難易適中類型；從基本題型由易而難循序漸進，可鼓勵學生不要太早放棄；電玩遊戲、布置聖誕樹、學測數學AB考生報名比例入題，說明數學的實用性。