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長榮罷工恐影響過年出國！資深旅遊達人分享「6招自保」減少損失

▲今長榮機師罷工投票過半同意，最快恐春節罷工，影響民眾過年出國計劃。資深旅遊達人溫士凱（Danny）分享「6招自保」，主動減少損失的可能。（圖／長榮航空提供）
▲今長榮機師罷工投票過半同意，最快恐春節罷工，影響民眾過年出國計劃。資深旅遊達人溫士凱（Danny）分享「6招自保」，主動減少損失的可能。（圖／長榮航空提供）

記者蕭涵云/綜合報導

今（22）日長榮機師罷工投票過半同意，最快恐春節罷工，嚴重將影響民眾過年出國計劃。資深旅遊達人溫士凱（Danny）分享「6招自保」，建議從現在開始、嘗試以最簡單的處理，主動減少損失的可能。

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擁有金鐘獎得主、廣播主持人、作家等多元身份的資深旅遊達人溫士凱，旅行經驗豐富。針對今日掀起討論的長榮罷工投票通過，消費者該如何自保維護自身權益？溫士凱分享「6招自保」經驗談，提供給《NOWnews今日新聞》讀者建議。

▲資深旅遊達人溫士凱分享「6招自保」，應變長榮罷工。（圖／溫士凱提供）
▲資深旅遊達人溫士凱分享「6招自保」，應變長榮罷工。（圖／溫士凱提供）
1、改搭其他航空公司
既然已經知道長榮航空有可能醞釀春節期間罷工，那過年期間出國就不要選擇長榮航空，改搭其他航空公司的航班。

2、馬上改行程或變更機票
如果已經預訂了長榮航空春節期間的班機，建議可馬上著手更改行程；如果無法取消已購買預定的機票，可嘗試馬上變更或延後在春節期間後的新出發時間。

3、降低損失！不要糾結票價差額
如已看好長榮航空的機票，建議改買其他航空公司機票，以降低可能因機師罷工造成的損失。可選擇和原訂長榮航班差不多的飛航時間、或接近的其他航空班次，溫士凱直言，「也許會有票價上的差距，但是，不要糾結票價的差異。畢竟花多些錢能降低不必要的損失，才是首選」。

4、旺季避免使用第三方平台購票
溫士凱坦言，其實春節等旺季，建議盡量避免使用第三方平台購票（特別是海外票務中心），以免臨時出了問題卻無法馬上獲得處理，而且求償和權益保障的過程可能耗時又耗心力。

▲長榮航空開放旅客於機上購買免稅品時，能以晶片信用卡的插卡和感應式交易，以及Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等行動支付服務進行付款。（圖／長榮航空提供）
▲長榮罷工不排除春節啟動，資深旅遊達人溫士凱提出6項建議，讓過年有計劃出國的民眾可檢視自保。（圖／長榮航空提供）
5、選擇有信用的大型旅行社！掌握品保協會申訴管道
建議出國旅遊，可選擇向大型旅行社購買機票，至少出問題時，有清楚可對話的窗口協助，而且沒有語言的問題。此外，如遇上票務糾紛，還可向台灣品保協會申訴、獲得協助處理後續狀況。

6、確認信用卡贈送不便險條款！或加買「旅遊不便險」
溫士凱建議民眾，出國前（甚至刷卡支付機票前），應再三確認信用卡「贈送的不便險」涵蓋內容，並且與一般市面上可選擇的保險公司，其「海外旅遊不便險」先做出比較，是否適合自身情況，再決定是否要多買一分保障。


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