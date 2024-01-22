長榮罷工恐影響過年出國！資深旅遊達人分享「6招自保」減少損失

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1、改搭其他航空公司
既然已經知道長榮航空有可能醞釀春節期間罷工，那過年期間出國就不要選擇長榮航空，改搭其他航空公司的航班。
2、馬上改行程或變更機票
如果已經預訂了長榮航空春節期間的班機，建議可馬上著手更改行程；如果無法取消已購買預定的機票，可嘗試馬上變更或延後在春節期間後的新出發時間。
3、降低損失！不要糾結票價差額
如已看好長榮航空的機票，建議改買其他航空公司機票，以降低可能因機師罷工造成的損失。可選擇和原訂長榮航班差不多的飛航時間、或接近的其他航空班次，溫士凱直言，「也許會有票價上的差距，但是，不要糾結票價的差異。畢竟花多些錢能降低不必要的損失，才是首選」。
4、旺季避免使用第三方平台購票
溫士凱坦言，其實春節等旺季，建議盡量避免使用第三方平台購票（特別是海外票務中心），以免臨時出了問題卻無法馬上獲得處理，而且求償和權益保障的過程可能耗時又耗心力。
5、選擇有信用的大型旅行社！掌握品保協會申訴管道
建議出國旅遊，可選擇向大型旅行社購買機票，至少出問題時，有清楚可對話的窗口協助，而且沒有語言的問題。此外，如遇上票務糾紛，還可向台灣品保協會申訴、獲得協助處理後續狀況。
6、確認信用卡贈送不便險條款！或加買「旅遊不便險」
溫士凱建議民眾，出國前（甚至刷卡支付機票前），應再三確認信用卡「贈送的不便險」涵蓋內容，並且與一般市面上可選擇的保險公司，其「海外旅遊不便險」先做出比較，是否適合自身情況，再決定是否要多買一分保障。