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剛用超派鐵拳揍Toyz！超哥「交保隔天現身機場」　本人揭出國原因

▲超哥與Toyz日前在街頭發生衝突，超哥在交保後隔天現身機場被捕捉，本人親揭出國原因。（圖/記者爆料網）
▲超哥與Toyz日前在街頭發生衝突，超哥在交保後隔天現身機場被捕捉，本人親揭出國原因。（圖/記者爆料網）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅Toyz日前到「全台最有錢YouTuber」超哥的海鮮餐廳用餐，全程開直播點評，表示魚肉好吃但是「醋飯非常難吃」，結果最後雙方爆發爭執，超哥凍未條在餐廳門口使用「超派鐵拳」海扁Toyz一頓，打到Toyz頭破縫10針，被提告傷害、殺人未遂等4罪，檢方複訊後21日諭令其5萬元交保。然而才剛交保，今（22）日超哥被網友目擊現身機場，被質疑是否要落跑出國，超哥也再度發文解釋。

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回顧本次事件，Toyz到超哥新開的超甲組海鮮丼飯用餐，一連吃了店內許多商品，Toyz點評魚肉相當不錯，吃起來都沒有腥味，不過吃到醋飯時表示「非常難吃」，甚至後續超哥到現場時，Toyz也當著超哥的面前告訴他「醋飯非常難吃」，兩人最後在店內談話破局，轉移陣地到店外，結果才講沒兩句，超哥就失控爆打Toyz，打到Toyz頭破血流緊急送醫。

▲Toyz日前到超哥開的「超甲組海鮮丼飯」店用餐點評，表示魚肉好吃，不過醋飯非常難吃。（圖/Toyz直播）
▲Toyz日前到超哥開的「超甲組海鮮丼飯」店用餐點評，表示魚肉好吃，不過醋飯非常難吃。（圖/Toyz直播）
後來警方獲報到場後，將超哥以現行犯逮捕，連同其餘友人共8男1女帶回調查，Toyz委託律師對超哥提告傷害、殺人未遂等4罪，超哥訊後被移送地檢署偵辦，檢方21日複訊後，諭令其以5萬元金額交保。超哥也在交保後向社會大眾道歉，表示打人就是不對，自己會負起相關法律責任。

而交保隔一天，超哥就被網友直擊現身機場，只見貼出的畫面，超哥戴著一頂軍綠色鴨舌帽，一身黑長袖上衣、短褲，胸前戴著一條金屬項鍊，正在櫃檯報到托運行李，結果貼文曝光後，不少人紛紛質疑「不是說會勇敢負責，直接落跑是怎樣」、「不可能為了這種事情落跑到國外吧？」、「才剛交保就要出國，是要去日本考察醋飯怎麼做嗎？」

▲超哥交保後隔天現身機場被捕捉，遭到網友質疑「是不是要落跑出國」，引起討論。（圖/記者爆料網）
▲超哥交保後隔天現身機場被捕捉，遭到網友質疑「是不是要落跑出國」，引起討論。（圖/記者爆料網）
對於網友質疑，超哥也在臉書上發文「早在幾個月之前，就計畫到越南工作拍攝影片，1/15美國運通黑卡秘書幫我開票，而Toyz的事件是1/20，為了Toyz案潛逃？為了五萬元棄保逃亡？大家不必多做聯想，因為那是不可能的事，遇到事情，就是坦然面對，何況又不是什麼天大的事」貼文也附上開票的相關郵件佐證，要網友不用隨意在揣測。

事實上，超哥今天也發文向社會大眾道歉，坦言當時「一時沒忍耐住，用超派鐵拳揍了Toyz一頓」，即便Toyz是不懷好意還開直播大肆批評，自己動手就是不對，「我也不該使用暴力，我應該要逆來順受，是我的修養不夠，我深切反省」，但他也表示如果再重來一次，他還是會動手，嗆Toyz是「侵門踏戶的王八蛋」。

▲超哥秀出證據，表示出國工作老早就安排好，要網友不用有太多的揣測。（圖/超派人生臉書）
▲超哥秀出證據，表示出國工作老早就安排好，要網友不用有太多的揣測。（圖/超派人生臉書）

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