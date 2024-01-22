剛用超派鐵拳揍Toyz！超哥「交保隔天現身機場」　本人揭出國原因

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後來警方獲報到場後，將超哥以現行犯逮捕，連同其餘友人共8男1女帶回調查，Toyz委託律師對超哥提告傷害、殺人未遂等4罪，超哥訊後被移送地檢署偵辦，檢方21日複訊後，諭令其以5萬元金額交保。超哥也在交保後向社會大眾道歉，表示打人就是不對，自己會負起相關法律責任。
而交保隔一天，超哥就被網友直擊現身機場，只見貼出的畫面，超哥戴著一頂軍綠色鴨舌帽，一身黑長袖上衣、短褲，胸前戴著一條金屬項鍊，正在櫃檯報到托運行李，結果貼文曝光後，不少人紛紛質疑「不是說會勇敢負責，直接落跑是怎樣」、「不可能為了這種事情落跑到國外吧？」、「才剛交保就要出國，是要去日本考察醋飯怎麼做嗎？」
對於網友質疑，超哥也在臉書上發文「早在幾個月之前，就計畫到越南工作拍攝影片，1/15美國運通黑卡秘書幫我開票，而Toyz的事件是1/20，為了Toyz案潛逃？為了五萬元棄保逃亡？大家不必多做聯想，因為那是不可能的事，遇到事情，就是坦然面對，何況又不是什麼天大的事」貼文也附上開票的相關郵件佐證，要網友不用隨意在揣測。
事實上，超哥今天也發文向社會大眾道歉，坦言當時「一時沒忍耐住，用超派鐵拳揍了Toyz一頓」，即便Toyz是不懷好意還開直播大肆批評，自己動手就是不對，「我也不該使用暴力，我應該要逆來順受，是我的修養不夠，我深切反省」，但他也表示如果再重來一次，他還是會動手，嗆Toyz是「侵門踏戶的王八蛋」。