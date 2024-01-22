面試官愛問「說出你的最大缺點」！正解回答超意外：錄取機會不減

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「覺得應該講一些真的缺點，並且告知該如何克服跟改善」、「可以把一些優點，用別的觀點說成是缺點」、「我面試時也被問到這個問題，一時回答不出來....」、「老實說，這一題真的超級難答，當初被問到也是隨便扯一個記性不好，後來就出局了」、「能力上的缺點容易被挑毛病，應該從個性上的缺點去說」。
而事實上，過去104人力銀行就也探討過該道面試難題，透露當人資問出該問題時，核心是想要了解是否具備「自我覺察能力」，其實可以透過過去一些缺點所造成的問題，再加上自我覺察的過程加以改進，讓事件落幕的這些經驗來做分享，不要只用「單一缺點」來當回答。
1111人力銀行也教授，當你面試時被問到「你的最大缺點是什麼」時，有三種面向可以作答，第一，講出一個過去的缺點，然而這個缺點現在已經逐步獲得改善，例如「過去英文能力並非太好，後來大量學習英文口說，現在已經能夠侃侃而談，比以前進步非常多，未來還會繼續精進」。
第二，講出一個缺點，但某種層面上他也算是一個優點，例如「我的個性不太會拒絕人」；最後最高招的是「說服面試官，讓她知道企業缺少的就是那一塊」，針對工作職缺開出的條件，去描述自己與職缺的關聯，假使這份工作「不需要有經驗的人」、「需要某種特殊能力（你擁有且在行），這時候就可以回答「目前最大缺點就是在工作上沒有實務經驗，不過我的（某種特殊能力）挺好的，處理上完全沒問題」面試本來就是一場攻防戰，太過老實自己也吃虧，轉個念大膽的嘗試這類型的答案，人資說不定也感到格外新鮮，錄取機會仍然不減！下回面試遇到這道難題時，可不要再被唬住囉！