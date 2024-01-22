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面試官愛問「說出你的最大缺點」！正解回答超意外：錄取機會不減

▲面試考題最近有不少人正在複習，因為許多上班族準備年後轉職，也有許多待業者在找尋工作。(圖／擷取自pexels）
▲面試考題最近有不少人正在複習，因為許多上班族準備年後轉職，也有許多待業者在找尋工作。(圖／擷取自pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

面試被公認最難考題！最近有不少人正在準備年後轉職，也有許多待業者在找尋工作，不少人都會把面試題庫再拿出來複習，以應對各行各業人資面試的拷問。然而，我們在面試的時候，經常都會被問到「說出你的最大缺點」，很多人都會瞬間愣住不知道該怎麼回答，內心想著「這是面試，怎麼能夠把自己缺點講出來呢？」但其實只要轉念想一想，就能輕鬆破解面試魔王題哦！錄取機會也會大增。

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一名網友在PTT貼文指出「面試的時候，總是會被問到『說出你的最大缺點』，這樣我應該據實以告？還是講一些無關痛癢的回答模糊過去？例如什麼我的美術畫畫能力很差（應徵職位跟美術無關）之類的，有個說法是說，如果你真的講自己的缺點，那對方就覺得既然你這麼爛那我幹嘛用你？但人本來就不完美啊.....大家覺得應該怎麼回答？」

▲原PO表示她到某間大公司面試，豈料卻遇「暗黑潛規則」，貼文一出，不少過來人也直喊「很正常」。（示意圖，非當事者／取自unsplash）
▲面試的時候，總是會遇到有面試官詢問「你的最大缺點是什麼」，不少人都認為這道題目非常難答。（示意圖／取自unsplash）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「覺得應該講一些真的缺點，並且告知該如何克服跟改善」、「可以把一些優點，用別的觀點說成是缺點」、「我面試時也被問到這個問題，一時回答不出來....」、「老實說，這一題真的超級難答，當初被問到也是隨便扯一個記性不好，後來就出局了」、「能力上的缺點容易被挑毛病，應該從個性上的缺點去說」。

而事實上，過去104人力銀行就也探討過該道面試難題，透露當人資問出該問題時，核心是想要了解是否具備「自我覺察能力」，其實可以透過過去一些缺點所造成的問題，再加上自我覺察的過程加以改進，讓事件落幕的這些經驗來做分享，不要只用「單一缺點」來當回答。

▲美國一名人資主管迪爾伯透露，面試時有3個問題相當常見，而求職者被問到一定要說謊。（示意圖，非當事人／取自pexels）
▲面試遇到「你的最大缺點是什麼」時，其實是人資想要了解你有沒有自我覺察的能力。（示意圖／取自pexels）
1111人力銀行也教授，當你面試時被問到「你的最大缺點是什麼」時，有三種面向可以作答，第一，講出一個過去的缺點，然而這個缺點現在已經逐步獲得改善，例如「過去英文能力並非太好，後來大量學習英文口說，現在已經能夠侃侃而談，比以前進步非常多，未來還會繼續精進」。

第二，講出一個缺點，但某種層面上他也算是一個優點，例如「我的個性不太會拒絕人」；最後最高招的是「說服面試官，讓她知道企業缺少的就是那一塊」，針對工作職缺開出的條件，去描述自己與職缺的關聯，假使這份工作「不需要有經驗的人」、「需要某種特殊能力（你擁有且在行），這時候就可以回答「目前最大缺點就是在工作上沒有實務經驗，不過我的（某種特殊能力）挺好的，處理上完全沒問題」面試本來就是一場攻防戰，太過老實自己也吃虧，轉個念大膽的嘗試這類型的答案，人資說不定也感到格外新鮮，錄取機會仍然不減！下回面試遇到這道難題時，可不要再被唬住囉！

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