陶晶瑩副業「辣杯杯」捲貨款爭議 新北院判還315萬餘元
演藝圈夫妻檔陶晶瑩、李李仁經營餐飲副業，2020年與幾名股東合資成立「辣杯杯」，借重其中一名股東劉吉仁的餐飲經驗，讓他擔任董事長，後因經營理念歧異，要求劉吉仁退股並改選董事長，遭劉男要求返還採購貨款315萬餘元。新北地院審理後，認為求償有理由，如數判准。劉男也已向法院聲請假執行查封辣杯杯資產獲准。
記者潘千詩／台北報導
吉品養生主張，「辣杯杯」自2021年起，陸續向吉品採購「麻辣啾啾」等3款商品，商品上市並熱銷後，「辣杯杯」執行長陶晶瑩、監察人李李仁卻藉故以人事管理、經營理念歧異為由，要求吉品總經理劉吉仁退股並改選董事長，陶晶瑩還以採購價格過高為由，拒絕承認訂單效力並退回訂單發票，依法請求給付315萬餘元貨款或返還所受利益。
辣杯杯抗辯指，股東陶晶瑩、李李仁等人因無餐飲管理經驗，因此由具餐飲實務經驗的劉吉仁任董事長對外磋商採購。2021年，內部股東打算推出麻辣零食產品，委託劉吉仁向供應商詢價，後於開會時以投影片簡介商品、成本與建議價格，卻沒揭露廠商為何，而股東在會議中表示成本太高，請再次詢價，該會議並無任何股東同意完成採購，事後劉男卻指示員工向吉品完成採購，此為不合常規交易，就算要返還也只願給付成本價217萬餘元。
新北院依據事證，認定劉男確實未經股東會議同意，擅自向吉品採購，吉品無權要求給付貨款。但辣杯杯銷售麻辣零食賺了錢是事實，卻沒付錢給提供零食的吉品公司，構成不當得利，應返還。吉品雖向大田公司以217萬餘元進貨再轉賣，但吉品是經過研發後向大田買進食材，有研發成本，經計算，吉品要求給付315萬元有理由，如數判准。