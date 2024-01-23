館長開箱超哥丼飯！「疑吃到橡皮筋」畫面瘋傳　本人4度確認澄清

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然而剛開始吃時，館長就馬上享用「引起爭議的醋飯」，他表示「我吃起來是沒有難吃啊，醋飯也沒事啊」，不過唯一的缺點就是賣太貴，但也能體諒因為店租金昂貴的問題。結果在影片3分40秒時，館長夾起一塊魚肉，上面卻出現了一圈黃褐色的東西在魚肉底下，隨後館長就入口並且說「實話實說，東西是好吃」過程中也頻頻點頭，最後結論「除了東西比較小片，其餘部分他沒什麼好挑剔的」。
不過影片曝光之後，不少觀眾就發現，館長在試吃生魚片的時候「疑似把橡皮筋一起吃下肚」，PTT上也有許多截圖瘋傳，許多鄉民開酸「那個明明是橡皮筋啊.....吃下去還不知道」、「一直說好吃，吃到橡皮筋吃下肚都不知道」、「連橡皮筋都吃的人，真的很公正」；不過也有網友認為「那是沾到醬油的蘿蔔絲吧.......？」
隨後館長也開直播跟粉絲聊天，許多粉絲提醒他在開箱超哥丼飯時，把橡皮筋吃下肚，館長則表示「我吃到橡皮筋那是不小心，因為我們開太快，把橡皮筋丟在裡面，但是東西是不錯吃」；後來粉絲又一直在聊天間表示他吃到橡皮筋的事情，館長把影片調出來回看，結果提到「這應該是橡皮筋吧？真的有欸？我吞下了耶，天阿，超派！你們為什麼要打起來勒？害我吞了一條橡皮筋」。
後來在直播最後，館長三度解釋並且改口「沒有啦！那不是橡皮筋啦！那是沾到醬油的蘿蔔絲，說真的，我也一度以為是橡皮筋，但是不是啦」；後來粉絲還是不信那是蘿蔔絲，館長四度澄清「那個是蘿蔔絲啦！不是橡皮筋，到底要講多久！我今天沒有吃到橡皮筋，有吃到我會吐出來啦，我沒老人癡呆好不好，橡皮筋我還吞下去啊？超派是有拿1000萬給我是不是！」不過還是有許多觀眾認為那是橡皮筋，在留言區戰成兩派。