陶晶瑩哭訴還有背信罪！股東反擊早就不起訴「只是簡單商業邏輯」

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此外，吉品養生總經理劉吉仁在個人聲明說明，當年和陶晶瑩，李李仁為朋友，共同出資成立辣杯杯，這次引發爭議的零食是吉品養生投入人力、物力及資金研發，再由陶晶瑩夫婦等股東試吃同意，才將配方委由代工廠生產，「原公司收取合理之研發等費用實係天經地義，倘若本人動用原公司的資源，用以無償協助辣杯杯公司獲利，豈非係本人對原公司涉犯圖利或背信等罪責？這是簡單的商業與法律邏輯，卻一再遭陶小姐曲解，深感遺憾。」
劉吉仁另控訴陶晶瑩「一口吞」範圍，除了不付貨款，還曾經要求他無償轉讓辣杯杯股權，都有相關物證，陶晶瑩竟然在直播中否認，讓人深感疑惑，劉吉仁強調：「我個人對於藝人、名人的合作也屬生疏，更想起老人言，朋友容易股東難，希望陶小姐能循判決解決，不要再無謂的浪費社會資源。」
此前，陶晶瑩在直播表示，敗訴的部分，確實沒付給吉品養生315萬元，原因是發現他們轉手獲利，雙方信任破裂，更澄清從來沒要求要一口吞股份，律師願意出面作證，來證明劉吉仁夫妻說謊，自己準備很多證據交給檢方，後續仍有官司要進行，呼籲社會大眾不要被誤導。
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