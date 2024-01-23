超哥爆打Toyz！炸雞加盟主「夢醒了」本月收店　250萬買人生經驗

超哥海扁Toyz丼飯店反爆紅！網紅排隊朝聖　民眾現場叫囂遭警帶走

▲超哥開的「超甲組海鮮丼飯」在Toyz事件過後，生意反而更好，不少人抱持嚐鮮的心態前往朝聖。（圖/Tik Tok）
▲超哥開的「超甲組海鮮丼飯」在Toyz事件過後，生意反而更好，不少人抱持嚐鮮的心態前往朝聖。（圖/Tik Tok）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅超哥日前因為直播主Toyz到自己開的「超甲組海鮮丼飯」店用餐，點評醋飯非常難吃，結果遭到超哥使用「超派鐵拳」海扁一頓，最後造成Toyz頭破血流縫10針，也被提告傷害、殺人未遂等罪。然而在事件過後，原本超哥開的海鮮丼飯店不少人都認為會因此收攤，沒想到事件發酵後，連續兩天店面都出現排隊人潮，不少民眾都想一探究竟「醋飯到底多難吃」，而許多直播主以及網紅也都到場排隊朝聖。但也有民眾不滿超哥的行為，到店外叫囂，結果被警方驅離。

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回顧本次事件，網紅Toyz與超哥繼超派雞排「倒此一油」事件之後，再度因為海鮮丼飯「醋飯天條」槓上，1月20日晚間Toyz到超哥開的「超甲組海鮮丼飯」店用餐，點評魚肉好吃，但不斷強調醋飯非常難吃。雙方本來在店內談判，結果破局，轉移陣地到外頭時，超哥頂不住情緒，直接開扁Toyz，造成Toyz頭部受傷縫10針。

▲Toyz日前到超哥開的「超甲組海鮮丼飯」店用餐點評，表示魚肉好吃，不過醋飯非常難吃。（圖/Toyz直播）
▲Toyz日前到超哥開的「超甲組海鮮丼飯」店用餐點評，表示魚肉好吃，不過醋飯非常難吃。（圖/Toyz直播）
原本外界以為這場事件之後，超哥的「海鮮丼飯店」會因此遭到抵制，甚至直接收店，不過事發過後這幾天，不少民眾抱持「醋飯到底有多難吃」的心態，到場購買嚐鮮，許多YouTuber及網紅都有到現場排隊點餐，還接受媒體採訪，連館長陳之漢也請工作人員外帶回來開箱，工作人員也表示「現場大概有30、40人在排隊，也有很多網紅在現場」。

不過，雖然超哥海鮮丼飯店因為這次事件更有名氣，不過也有人看不慣超哥的做法，有民眾日前跑到店外叫囂，表示「言論自由可以這樣隨隨便便，講話就被人家打了，不管劉偉健是誰啊不能這樣！講一個東西難吃就要被打，我們是自由民主國家嗎？搞得跟習近平一樣，因為習近平不准人家說他壞話，我會站出來反對威權暴力」隨後就遭到警方帶走。

▲今（22）日下午有部落客在大安區直擊「超甲組海鮮丼飯」店門口的人潮，不禁直呼：5萬值了。（圖／取自「食界奇觀：在踩雷與摘星之間」臉書）
▲超哥開的「超甲組海鮮丼飯」在Toyz事件過後，這幾日湧現排隊人潮，不少人抱持「嚐鮮心態」朝聖。（圖／取自食界奇觀臉書）
對於這次的事件，Toyz也在22日晚間首度發聲，表示自己當下完全沒有還手，傷勢包含頭部腦震盪、挫傷及撕裂傷、縫十一針；臉部、雙側手部、右側小腿、胸部、腹壁、背部挫傷及擦傷。坦言「是拳擊這項運動讓我保住這條小命」，後續也會把當天完整的影片，以及後續拿到的影片全數放到YouTube供查證。並且也反擊了超哥「還是會再打他一次」的說法，Toyz也依樣畫葫蘆的說「就時間如果再倒回一次，你的醋飯夠難吃」。

@linlife777Toyz被超哥打之後 超派的海鮮丼飯店又出大事了！群眾被嚇壞！#toyz #超派 #超派人生 #超哥 #網紅 #youtuber #直播主

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