超哥海扁Toyz丼飯店反爆紅！網紅排隊朝聖　民眾現場叫囂遭警帶走

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原本外界以為這場事件之後，超哥的「海鮮丼飯店」會因此遭到抵制，甚至直接收店，不過事發過後這幾天，不少民眾抱持「醋飯到底有多難吃」的心態，到場購買嚐鮮，許多YouTuber及網紅都有到現場排隊點餐，還接受媒體採訪，連館長陳之漢也請工作人員外帶回來開箱，工作人員也表示「現場大概有30、40人在排隊，也有很多網紅在現場」。
不過，雖然超哥海鮮丼飯店因為這次事件更有名氣，不過也有人看不慣超哥的做法，有民眾日前跑到店外叫囂，表示「言論自由可以這樣隨隨便便，講話就被人家打了，不管劉偉健是誰啊不能這樣！講一個東西難吃就要被打，我們是自由民主國家嗎？搞得跟習近平一樣，因為習近平不准人家說他壞話，我會站出來反對威權暴力」隨後就遭到警方帶走。
對於這次的事件，Toyz也在22日晚間首度發聲，表示自己當下完全沒有還手，傷勢包含頭部腦震盪、挫傷及撕裂傷、縫十一針；臉部、雙側手部、右側小腿、胸部、腹壁、背部挫傷及擦傷。坦言「是拳擊這項運動讓我保住這條小命」，後續也會把當天完整的影片，以及後續拿到的影片全數放到YouTube供查證。並且也反擊了超哥「還是會再打他一次」的說法，Toyz也依樣畫葫蘆的說「就時間如果再倒回一次，你的醋飯夠難吃」。
@linlife777Toyz被超哥打之後 超派的海鮮丼飯店又出大事了！群眾被嚇壞！#toyz #超派 #超派人生 #超哥 #網紅 #youtuber #直播主
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