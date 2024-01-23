67歲管中閔也是房奴！15年還清1半 他嘆：好在早買，現在買不起
台大前校長管中閔日前分享自己「新成就達成」，歷時15年付完他人生中第一間、也是唯一一戶房子的商業貸款，貼出「清償證明」照相留念。不過，他也透露該房目前還剩下「公教貸款」，「貸款尚未付清，老驥仍須努力。」有感現在房價高漲，有網友留言感嘆說：「好在早買，不然現在的話應該買不下去。」
記者徐銘穗/綜合報導
人稱「管爺」的管中閔（67歲）是知名計量經濟學學者，去年1月卸任台大校長一職，曾任中研院院士、經建委主委及國發會主委。管中閔22日下午在臉書曬出「清償證明」合照，貼文引來超過4千多網友按讚，紛紛送上祝賀。
但不少人訝異道：「做過政務官，做教授，做最高學府的校長，買個房需要二種貸款。足見清廉，但政府是不是也應該檢討為什麼會這樣。」有人大讚管爺清廉，也有人質疑台灣第一學府校長、教授為何會如此「清寒」，認為薪水結構有問題，嘆說：「好在早買，不然現在的話應該買不下去。」
台大教授薪水有多少？據悉管中閔任國發會主委，被立法院砍年終時，曾霸氣說「做爺們，不會在乎這點錢」，當時管爺月薪超過19萬元，後來到台大教書期間，月薪5萬6930元，研究費5萬9895元，總共月薪11萬6825元，年薪將近150萬元。
不過，據2014年的監察院財產申報資料，時任行政院政務委員的管中閔，夫妻共有存款109萬元，保險5筆，名下土地2筆和建物3筆，市價超過4100萬，都在太太名下，但2筆房貸債務總計超過1331萬元，破千萬的是管中閔名下，另筆258萬的為管妻陳達敏名下。