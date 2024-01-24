被借名繳清200萬房貸！房價翻7.5倍　親兄弟吵「平分1300萬漲幅」

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但他說自己退伍後接到承保農會通知，才知道爸爸和哥哥從貸款的第一個月開始就沒繳，累積十幾期沒繳，雖然房子是哥哥在住，貸款的錢也是哥哥在用，但他怕自己變黑戶，向同學們借錢應急，共花了15年繳清貸款。
未料，哥哥近期吵著要分房子，認為房子當初是爸爸借他名登記，不是原PO的，直指當初房子價值才200萬，現在因為台積電效應，房價至少1500萬，哥哥和弟弟都認為，「1500萬扣掉200萬後，1300萬漲幅要平分」，讓原PO感到無言。
貼文引發討論，有人認為所有權狀在原PO名下，加上房貸都他繳，兄弟倆要求站不住腳，且是生前贈與而非遺產，沒有遺產特留分問題。也有人看完直呼：「太可怕了！」說明他認為可怕的點是「梓官竟然要1500萬！可怕！」
擅遺產繼承的律師蘇家宏，也在臉書分享對此狀況的看法。他認為，哥哥主張一開始不是真正的買賣而是「借名」，就必須提出證據來證明，家人空口說不算數；若是真的假名登記，那原PO就必須把房產還給爸爸，相對爸爸也要還他代墊的200萬元。
蘇家宏指出，原PO如果主張不是借名登記，是爸爸真的把老房子賣給他，因為房屋過戶後，爸爸與哥哥完全沒有出錢付銀行房貸，從當時這棟老房子賣不出去，價值與貸款金額相同，最後也全是原PO負擔，「等同於真正買了房子，情理上也說得通」。
他提醒，從借名登記的法院實務判斷點來看，法官會認真審理「有無記名登記合意」、「借名之房屋何人出資」、「何人實際使用支配房屋」、「權狀由何人保管」，及「稅費、管理費等支出由何人負擔」等5重點。
蘇家宏點出，如果房屋與土地的所有權狀都在原PO這裡，對於原PO是實際所有權人是有加分的效果；但如果房屋稅與地價稅等相關稅賦是由爸爸或哥哥支付，實際使用人是哥哥的話，被認定為借名登記有加分的效果。他提醒，就算是家人兄弟間的借名登記，如果沒說清楚，遲早上法院。