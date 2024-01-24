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被借名繳清200萬房貸！房價翻7.5倍　親兄弟吵「平分1300萬漲幅」

▲高雄網友早年因哥哥缺錢結婚而被爸爸當人頭，獨自背200萬房貸，15年後房貸繳清，房價也飆到1500萬，但哥哥和弟弟卻要求平分房子漲幅。（示意圖／信義房屋提供）
▲高雄網友早年因哥哥缺錢結婚而被爸爸當人頭，獨自背200萬房貸，15年後房貸繳清，房價也飆到1500萬，但哥哥和弟弟卻要求平分房子漲幅。（示意圖／信義房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

親兄弟明算帳，家人間涉及金錢、房產問題總是最難辦！高雄一名男子早年因哥哥缺錢結婚，又信用破產，還在當兵的他被爸爸「借名」當人頭，把一間賣不出去的房登記在他名下，向銀行貸款200萬元，父兄都不繳房貸，他花了15年獨自繳清房貸，梓官的房子也受到台積電效應飆漲至1500萬，翻了7.5倍，但哥哥和弟弟此時卻要求要平分漲幅，讓網友直呼：「太可怕！」先不提兄弟爭產，可怕的是「梓官房價竟然要1500萬元」。

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原PO在PTT發文回應「兄弟分家產後感情變淡」討論，分享他家3兄弟的故事，當年爸爸急需幫哥哥籌錢娶老婆，享用高雄梓官家中一間賣不掉的房子貸款應急，但哥哥信用破產不能貸款、弟弟年紀又小，房子改過戶給正在當兵的他，並以此貸款200萬元，作為哥哥結婚所用。

▲經濟部4日宣布，自即日起，疫後振興專案貸款的信保基金保證成數由8到10成，提高為9到10成。(圖：Pixabay)
▲家人兄弟間的借名登記，如果沒說清楚，遲早上法院。（示意圖／取自Pixabay）
但他說自己退伍後接到承保農會通知，才知道爸爸和哥哥從貸款的第一個月開始就沒繳，累積十幾期沒繳，雖然房子是哥哥在住，貸款的錢也是哥哥在用，但他怕自己變黑戶，向同學們借錢應急，共花了15年繳清貸款。

未料，哥哥近期吵著要分房子，認為房子當初是爸爸借他名登記，不是原PO的，直指當初房子價值才200萬，現在因為台積電效應，房價至少1500萬，哥哥和弟弟都認為，「1500萬扣掉200萬後，1300萬漲幅要平分」，讓原PO感到無言。

貼文引發討論，有人認為所有權狀在原PO名下，加上房貸都他繳，兄弟倆要求站不住腳，且是生前贈與而非遺產，沒有遺產特留分問題。也有人看完直呼：「太可怕了！」說明他認為可怕的點是「梓官竟然要1500萬！可怕！」

▲台積電表示，過去投入的資本支出已經「開始收穫」，資本支出成長率已經開始趨向平穩，也因為如此，股東們的現金股利有望增加。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）
▲只要傳出台積電將到哪裡設廠，該處房價就會開始飆漲。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）
擅遺產繼承的律師蘇家宏，也在臉書分享對此狀況的看法。他認為，哥哥主張一開始不是真正的買賣而是「借名」，就必須提出證據來證明，家人空口說不算數；若是真的假名登記，那原PO就必須把房產還給爸爸，相對爸爸也要還他代墊的200萬元。

蘇家宏指出，原PO如果主張不是借名登記，是爸爸真的把老房子賣給他，因為房屋過戶後，爸爸與哥哥完全沒有出錢付銀行房貸，從當時這棟老房子賣不出去，價值與貸款金額相同，最後也全是原PO負擔，「等同於真正買了房子，情理上也說得通」。

他提醒，從借名登記的法院實務判斷點來看，法官會認真審理「有無記名登記合意」、「借名之房屋何人出資」、「何人實際使用支配房屋」、「權狀由何人保管」，及「稅費、管理費等支出由何人負擔」等5重點。

蘇家宏點出，如果房屋與土地的所有權狀都在原PO這裡，對於原PO是實際所有權人是有加分的效果；但如果房屋稅與地價稅等相關稅賦是由爸爸或哥哥支付，實際使用人是哥哥的話，被認定為借名登記有加分的效果。他提醒，就算是家人兄弟間的借名登記，如果沒說清楚，遲早上法院。


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