新竹最強景點不是六福村了！「冠軍擠363萬人」　景點沙漠大雪恥

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值得一提的是，過去網友曾經討論「台灣景點沙漠是哪個縣市」，雖然苗栗縣是冠軍，但新竹縣市也是榜上有名，不少人都認為只要想到新竹縣市的觀光景點，除了「六福村」以及「新竹巨城」以外，想不到其他要去新竹觀光的理由。如今統計出爐，新竹最強景點不僅有363萬人到此朝聖，甚至大家最能聯想的六福村也僅在第五名的位置，顯然新竹地區景點還是相當多元，「景點沙漠」的稱號雪恥成功。
攤開2022年的數據來看，會發現「新竹公園」在當年還沒有入列觀光署人潮統計當中，2023年第一年入列就直接空降第一名的位置，顯然「新竹公園」長期一直都是新竹的「隱藏景點」，而這也讓其他景點的名次往後排，六福村更是在前五名的底線，還差點被第六名的北埔老街給超越！
事實上，「新竹公園」位於新竹市區東南側海拔高度55公尺的「枕頭山」，在日治時期被改建為公園，佔地約18公頃，之後陸續增建規劃，歷史悠遠。該公園不是一般住家旁的公園，園區內不僅設有池塘、運動場、游泳池等設施，還有湖畔料亭、玻璃工藝博物館、兒童遊樂園地，甚至還設有動物園，是一個豐富性極高且佔地非常廣闊的超大型主題公園。
仔細看「新竹公園」在Google的評價，斬獲4.4顆星的高分，不少去過的遊客紛紛表示「景點還不錯！還有假日花市，如果冬天去更美！整排櫻花盛開」、「環境真的相當不錯，令人驚豔的是裡面有動物園還有玻璃工藝博物館，相當推薦」、「目前逛過最古色古香的公園，散步超悠閒，日式建築也很漂亮，冬天適合來賞櫻！」下回民眾如果到新竹玩膩六福村的話，不妨也可以考慮看看到「新竹公園」欣賞其獨特魅力哦！