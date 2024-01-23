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新竹最強景點不是六福村了！「冠軍擠363萬人」　景點沙漠大雪恥

▲過去說到新竹景點時，不少人第一個聯想到「六福村」，不過現在新竹最強景點另有其人。（圖／翻攝自六福村臉書）
▲過去說到新竹景點時，不少人第一個聯想到「六福村」，不過現在新竹最強景點另有其人。（圖／翻攝自六福村臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

新竹最強景點出爐了！過去有網友在討論台灣哪裡是景點沙漠時，總是有許多人會點名新竹，表明新竹根本沒有什麼好玩，滿滿的科技園區感，甚至直言只有「Big City遠東巨城購物中心」跟「六福村」是唯二景點。不過，根據觀光署最新統計，新竹縣市現在最強的景點是「新竹公園」，前11月高達有363萬餘人到此造訪，而廣受大家喜愛的遊樂園「六福村」僅排在新竹縣市的第五名，讓新竹這個「景點沙漠」的稱號直接雪恥成功！

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根據觀光署日前公布的2023年前11月統計當中，新竹縣市現在最強的景點是「新竹公園」，前11月累積363萬餘人造訪此地；第二名則是有新鮮漁貨可以採買又能吃海鮮的「新竹漁港」，累積251萬餘人次造訪；接續第三名至第五名則是「獅頭山風景區新竹地區（166萬人次）」、「內灣老街（125萬人次）」、「六福村主題遊樂園（116萬人次）」。

▲新竹公園奪下新竹縣市景點第一名，2023年前11月有超過360萬人到此造訪，打破新竹市「景點沙漠」的封號。（圖/Google評論）
▲新竹公園奪下新竹縣市景點第一名，2023年前11月有超過360萬人到此造訪，打破新竹市「景點沙漠」的封號。（圖/Google評論）
值得一提的是，過去網友曾經討論「台灣景點沙漠是哪個縣市」，雖然苗栗縣是冠軍，但新竹縣市也是榜上有名，不少人都認為只要想到新竹縣市的觀光景點，除了「六福村」以及「新竹巨城」以外，想不到其他要去新竹觀光的理由。如今統計出爐，新竹最強景點不僅有363萬人到此朝聖，甚至大家最能聯想的六福村也僅在第五名的位置，顯然新竹地區景點還是相當多元，「景點沙漠」的稱號雪恥成功。

攤開2022年的數據來看，會發現「新竹公園」在當年還沒有入列觀光署人潮統計當中，2023年第一年入列就直接空降第一名的位置，顯然「新竹公園」長期一直都是新竹的「隱藏景點」，而這也讓其他景點的名次往後排，六福村更是在前五名的底線，還差點被第六名的北埔老街給超越！

▲新竹公園佔地18公頃，園區內還設立「動物園」，是一座超大型的主題公園，非常值得一去！（圖/新竹公園官網）
▲新竹公園佔地18公頃，園區內還設立「動物園」，是一座超大型的主題公園，非常值得一去！（圖/新竹公園官網）
事實上，「新竹公園」位於新竹市區東南側海拔高度55公尺的「枕頭山」，在日治時期被改建為公園，佔地約18公頃，之後陸續增建規劃，歷史悠遠。該公園不是一般住家旁的公園，園區內不僅設有池塘、運動場、游泳池等設施，還有湖畔料亭、玻璃工藝博物館、兒童遊樂園地，甚至還設有動物園，是一個豐富性極高且佔地非常廣闊的超大型主題公園。

仔細看「新竹公園」在Google的評價，斬獲4.4顆星的高分，不少去過的遊客紛紛表示「景點還不錯！還有假日花市，如果冬天去更美！整排櫻花盛開」、「環境真的相當不錯，令人驚豔的是裡面有動物園還有玻璃工藝博物館，相當推薦」、「目前逛過最古色古香的公園，散步超悠閒，日式建築也很漂亮，冬天適合來賞櫻！」下回民眾如果到新竹玩膩六福村的話，不妨也可以考慮看看到「新竹公園」欣賞其獨特魅力哦！

▲新竹公園在冬天時，園區內也能夠賞櫻，不少旅客朝聖之後都給予高度評價。（圖/Google評論）
▲新竹公園在冬天時，園區內也能夠賞櫻，不少旅客朝聖之後都給予高度評價。（圖/Google評論）

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