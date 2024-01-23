全家福袋最新9獎瘋傳！「回本2倍仍爽翻」　眾眼睛全亮：人品爆發

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只見貼出的照片，該福袋獲得的9獎是一個全家跟可口可樂聯名的手提箱，顏色為黑色，不僅外裝質感好，內裝也完全不馬虎，加上該包福袋的零食還算大眾，也讓該位網友表示「實在沒想到249元的福袋會開到手提箱，真的非常超值啊！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「怎麼9獎的獎項開出來都這麼好啦！好羨慕」、「9獎處處都是驚喜，好幸運啊」、「質感真的超級好耶，根本人品爆發」、「可惡！我也中9獎手提箱，可是我的是馬來貘的啦，好像要可口可樂的」、「超想要這個可口可樂的手提箱，我也抽到9獎，不過是七龍珠雨傘QQ」、「質感100分！實用度也是100分！這種福袋獎項才對麻！」
而《NOWnews》記者也上網查詢，發現這款可口可樂手提箱是去年，全家跟可口可樂的聯名活動，當時只要在全家購買1瓶可樂就可以累積1點，如果購買6瓶可樂累積6點，就可以用399元的價格加購，但現在活動已經結束，如果要上網購買的話，不少平台的全新品價格大約落在500元至650元之間，等於該位網友抽到這個9獎大概就是回本2倍左右，雖然不多，但是實用度絕對比回本9倍的七龍珠公仔還好！
最近社團越來越多人開出全家福袋9獎，根據官網說明，福袋的「9獎」是「全家專屬獎」，獎品是各種好料，但可口可樂的手提箱該位網友是發文第一人，另外最近新冒出來9獎還有七龍珠雨傘以及馬來貘手提箱等等，其他重複的就包括七龍珠一番賞最後賞公仔、七龍珠安全帽、咒術迴戰的聯名無線鍵盤滑鼠組合、毛怪聯名地墊等等，獎項其實都是相當的不錯！沒中獎的也沒氣餒，也許抽大獎的賓士就輪到你囉！
有鑒於最近全家福袋的抽獎券掀起討論，《NOWnews》也整理出這次全家福袋的抽獎券中，除了賓士抽獎以外的加碼「貳獎」至「普獎」的獎項給大家參考，還沒購買全家福袋想中獎的民眾，說不定下個幸運兒就是你！
🟡貳獎：1萬全盈+PAY儲值金（20組）
🟡參獎：10萬東南旅遊國內外旅遊金（2名）
🟡肆獎：Apple iPhone 15 128G（2名）
🟡伍獎：1萬長汎假期旅遊金（2名）
🟡陸獎：3,333枚LINE WEBTOON回饋型代幣（2名）
🟡柒獎：任天堂主機Nintendo Switch+寶可夢紫遊戲片（1名）
🟡捌獎：任天堂健身環大冒險（4名）
🟡玖獎：全家獎專屬禮物（38,828名）
🟡普獎：蝦皮購物優惠券