子瑜、莊錠欣「泡湯濕身照」海量曝光！身上2細節太香 粉絲全暈
南韓女團TWICE成員周子瑜日前帶著隊友定延、志效從台南玩到台北，與此同時她還跟前女團CLC香港籍成員Elkie（莊錠欣）泡湯，4人近日出清照片，把遊玩美照通通PO上IG，子瑜跟莊錠欣的不和謠言也不攻自破。
記者陳雅蘭／綜合報導
CLC於2022年解散，成員莊錠欣回到香港發展，而她跟子瑜要好關係眾所周知，IG卻被發現默默刪除與子瑜、舒華的合照，不知是否因政治因素影響，3人不和謠言甚囂塵上。去年莊錠欣來台宣傳專輯，受訪表示跟子瑜依然要好，子瑜方面則是未公開證實；直到近日子瑜回台灣放假，順道找了在台短暫停留的莊錠欣旅遊，證實昔日姐妹好情誼至今依舊。
子瑜跟莊錠欣公開泡湯照與影片，2人穿上同款不同色的泳衣，頭綁緞帶擺拍錄影，莊錠欣還寫下：「她教會了我潑水。」女神戲水的畫面令粉絲欣喜若狂，紛紛表示：「兩位美女」、「仙女與仙女的朋友，愛死」、「泡溫泉也這麼美」。
此外，子瑜除了跟莊錠欣見面，也跟媽媽當起導遊，帶定延、志效兩家人從台南玩到台北，3人近日把吃台菜、逛夜市射氣球、觀光九份、泡茶的照片公開，粉絲樂見偶像開心，表示：「下次再來台灣玩！」
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