超哥飛越南吃河粉！當地民眾目擊「米其林餐廳」 店內這道最特別
網紅超哥所經營的丼飯餐廳，遭知名直播主Toyz日前到現場拍片並批評醋飯等不好吃，雙方爆發口角，超哥還當眾毆打Toyz至掛彩並送醫，後超哥被警方逮捕後以5萬元金額交保，隔天竟被直擊出現在機場預計飛往越南，原來，他赴越南為了拍片，根據《三立新聞網》報導，有民眾目擊超哥在一家米其林餐廳拍片吃河粉。
記者葉盛耀/綜合報導
發生毆打事件後的隔天，超哥即出國，外界還質疑超哥是否「棄保潛逃」？他在臉書「超派人生」發文澄清：「早在幾個月之前，就計畫到越南工作拍攝影片。」並提到1月15日美國運通黑卡秘書就已開票，而Toyz的事件是1月20日，大家不要多做聯想。
果然就有民眾目擊，超哥出現在越南胡志明市的「Pho Vietnam Restaurant」，該店還是米其林指南入選餐廳，米其林指南官網提到，這家店以從源頭自製的米粉聞名，招牌的河粉裡頭的配料除了常見的生牛肉和牛肉丸，還有牛腿肉、牛肋肉、牛尾、肋排等特定部位，能讓河粉呈現不同的質感和風味。
米其林指南並提到，如果是喜歡吃到最後一口依舊是熱騰騰口感，那可以點份 phở thố đá（石鍋河粉），也就是以燒熱的石鍋裝盛，生牛肉片由消費者自行加入，以達成自己要的牛肉熟度。