館長吃超哥丼飯「驚吞橡皮筋」！第二機側拍畫面公開 慢速看真相
YouTuber超哥的「超甲組海鮮丼飯」又開新支線！先是網紅Toyz日前用餐出言不遜、「醋飯天條」，直播中途被超哥打到頭破血流，Toyz憤而提告殺人未遂。館長（陳之漢）也在風頭上，特地拍片試吃超哥餐廳菜色，結果在試吃時，疑似被拍到夾了生魚片和橡皮筋一起吞下肚，由於逼真度將近100%，在4K高畫質大螢幕觀看下，不少人都篤定就是橡皮筋。館長昨（23）晚再度上架新影片，公布當時第二機未公開的側拍畫面，慢速播放還原現場。
記者黃韻文／綜合報導
館長22日上架新片，特地到近期最紅的超哥海鮮丼飯餐廳外帶餐點，原先是單純的美食試吃片，沒想到意外另闢戰場。館長在試吃生魚片時，眼尖觀眾發現，當他夾起一片魚肉時，底部竟同時夾著一條「橡皮筋」晃啊晃，而館長毫無異狀的入口吃下肚，還若無其事的點評，「實話實說，東西是好吃」。
影片播出後，館長吃橡皮筋的截圖開始發酵瘋傳。館長隨後開直播和粉絲互動，不少人提醒他誤吞了橡皮筋，然而館長說法卻是反覆不定，先是稱不小心誤吃，還回看影片說：「這應該是橡皮筋吧？真的有欸？我吞下了耶，天阿，超派！你們為什麼要打起來勒？害我吞了一條橡皮筋」。
但館長最後卻又三度解釋改口，說明那是沾到醬油的蘿蔔絲，面對眾人不斷質疑，館長還強調，「不是橡皮筋，到底要講多久！我今天沒有吃到橡皮筋，有吃到我會吐出來啦，我沒老人癡呆好不好，橡皮筋我還吞下去啊？超派是有拿1000萬給我是不是！」但還是有人認為，館長是為了護航「硬吞」下去，在留言區爭執不休。
面對「館長橡皮筋」羅生門，館長在23日晚間上架最新影片，直接公布當時第二機側拍畫面，並用慢速播放還原現場。從畫面中可見，在原片中被剪掉、以及未拍到的低角度來看，館長確實是在夾取過程中，將一條細長的白色蘿蔔絲，恰好夾成了U形圈狀，接著沾了醬油之後，蘿蔔絲才變成「黃色橡皮筋」。
超哥事件爆發後，該間位在大安區的餐廳「超甲組海鮮丼飯」，反而一夕暴紅、門庭若市，就連昨（23）天寒流來襲冷爆了，現場依然大排長龍。而《NOWnews》美食記者也匿名試吃，醋飯表現令人意外。
📌直擊／超哥「海鮮丼飯」試吃！寒流照樣排爆 醋飯吃來竟是這滋味