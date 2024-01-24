寒流還沒完！北台灣入夜「低溫再跌破8度」 回暖時間出爐
今（24）日寒流強度稍微減弱，但仍相當有影響力，各地低溫仍在攝氏10度左右，不過水氣減少，環境轉為乾冷，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今晚到明（25）日清晨各地溫度依然偏低，中北部、東北部空曠還是會有攝氏8至10度或更低的氣溫，週五（1月26日）白天才會感到真正回暖，民眾還是要特別留意天氣動態。
記者張志浩／綜合報導
吳聖宇指出，昨（23）日凌晨0點前後開始，一直到今天清晨，台北站的氣溫已連續近30個小時都在攝氏7至10度徘徊，低溫時間相當長，雖然還比不上2016年霸王級寒流，但也是自2023年12月入冬以來，這個冬季持續性最久的一段寒冷時間。
今天北部、東北部白天高溫將回升到攝氏12至14度，體感仍冷，中部以、花東高溫攝氏15至19度，南部高溫有機會來到攝氏20至22度，今晚到明天清晨，中北部、東北部空曠地區還是會有攝氏8至10度低溫，若有「輻射冷卻」作用還會更低，南部、花東低溫也只有攝氏11至14度，單點有攝氏10度或以下低溫出現的機會。
明日白天寒流進一步減弱，北部、東北部白天高溫攝氏15至17度，中部、花蓮高溫回升到攝氏18至21度，南部、台東高溫攝氏21至24度，入夜後至週五清晨，中北部、東北部空曠地區仍有攝氏10度以下低溫，週六（1月27日）北台灣高溫有機會超過攝氏20度，中南部、花東地區高溫可以來到攝氏23-25度。
此外，今日迎風面基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭、花蓮等地仍有降雨，其它地區多雲，中南部有些地方可望看到陽光露臉，山區降雪的條件已經明顯轉差，不過大多數山區可能還在雲霧中，高空溫度也還是夠低，因此仍會維持有結冰、霧淞等現象。