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NBA／KD「沒做到Curry在2022年做到的事」　嘴綠火上澆油分析原因

▲Draymond Green表示，因為KD還沒能做到2022年Stephen Curry所到的事，就是獨自帶領一支球隊在絕境之下奪冠，所以他還沒有獲得認可。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green表示，因為KD還沒能做到2022年Stephen Curry所到的事，就是獨自帶領一支球隊在絕境之下奪冠，所以他還沒有獲得認可。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Kevin Durant日前質疑自己為何不能進入「史上最佳（GOAT）」的討論範圍之中，對此他昔日在金州勇士的隊友Draymond Green表示，因為KD還沒能做到2022年Stephen Curry所到的事，就是獨自帶領一支球隊在絕境之下奪冠，所以他還沒能獲得認可。

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「我還有什麼沒做呢？」Durant日前不滿自己在外界的輿論，認為自己的生涯已獲得各種榮譽：13次入選全明星賽、拿到4次得分王、1次MVP、10次最佳陣容，2座NBA總冠軍及2座FMVP，被選進NBA 75大球星之中，卻始終沒被放進GOAT的討論裡。

對此Green也給出自己的看法，針對KD為什麼還不能進入最佳球員的討論範圍，他表示後者是他見過最好的得分手，「KD得分的方式，籃球對他來說太輕鬆了，他就沒出手過困難的投籃，就是那種14投能拿到31分的球員，這就是KD日常。」

Green也反對外界對於Durant所做的一些常見批評，比如質疑他在勇士的兩座冠軍不算數，直言「沒有任何一座總冠軍不是真金火煉打出來的」。

作為KD的前隊友，他表示Durant現在必須要做到Curry在2022年完成的事，也就是獨自帶領一支球隊登頂，「Steph直到2022年都沒得到今日所擁有的認可，直到他帶領那支勇士拿到總冠軍，並贏下FMVP。當陷入絕境時，他卻告訴我們：『來吧，兄弟們，我們繼續努力。』你必須得做到當時他做到的事情，才能進入史上最佳討論的範圍。」

勇士王朝在8年內奪下4冠，其中在2022年的那一冠是陣容優勢最小、也最艱難的一次，Curry在整個季後賽的發揮都讓人印象深刻，特別是總冠軍第4戰在1:2落後下狂砍43分追平戰局，讓球隊最終以4:2逆轉奪冠，該系列賽他場均31.2分，命中31記三分球，投籃命中率48.2%，三分命中率43.7%，讓人印象深刻。

▲「KD」Kevin Durant不滿自己並未被納入GOAT的討論之中。（圖／美聯社／達志影像）
▲「KD」Kevin Durant不滿自己並未被納入GOAT的討論之中。（圖／美聯社／達志影像）

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