NBA／KD不滿自己不在GOAT的討論之中　自答：就因為我去了勇士隊

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「我還有什麼沒做呢？」Durant本人這樣問道，當今籃壇關於「GOAT」的話題圍繞著喬丹和James兩人展開，其他人似乎都已退出競爭，不過Durant似乎自認自己也應該身處其中。對於這個問題，他本人也有答案。
「因為我去了勇士隊。」Durant上周在接受《亞利桑那共和報》獨家採訪時這樣說道，「為什麼我不該參與其中？這就是你應該問的問題。為什麼不呢？我還有什麼沒做到？」
2016年7月，在和金州勇士隊簽約後，Kevin Durant在新聞發布會上拿著勇士隊球衣拍照，這一幕看在雷霆球迷眼裡，是永遠無法忘去的痛。而外界普遍也認為這對其生涯造成重傷，即使後來幫助灣區拿下兩冠，並且自己兩度奪得FMVP，也無法擺脫「加入對手」的爭議。
參照詹皇的「經驗」，他是在2016年幫助克里夫蘭拿下隊史首冠之後，才終於擺脫了「決定（The Decision）」的惡名。眼下Durant要在餘下生涯重返雷霆幾乎不可能，但他是否還有機會幫助另一支球隊、用自己的力量拿下總冠軍呢？
Durant目前處於一份為期4年、總價1.942億美元合約中的第2年，他目前仍然是NBA中最好的球員之一，但不確定他能在這個水平上保持多久。
假如他帶領太陽隊贏得了隊史的第一座總冠軍，而KD身為最好的球員、並贏得了個人第3座FMVP——NBA史上只有5人曾經獲得3座FMVP獎項，分別是：喬丹（6次）、LeBron James（4次）、魔術強森（3次）、Shaquille O'Neal（3次）、Tim Duncan（3次）——他生涯的評價會有所不同嗎？
這或許是他剩餘生涯中外界——也許還有他自己，會不斷去反覆詢問的問題。