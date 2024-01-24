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賀瓏夜夜秀中被王志安當成笑點！一圖看懂陳俊翰「奇蹟逆轉人生」

▲《賀瓏夜夜秀》再度引爆爭議！來賓將民進黨不分區立委候選人陳俊翰當作笑點，讓他的勵志人生經歷也被翻出。（圖／取自陳俊翰臉書）
▲《賀瓏夜夜秀》再度引爆爭議！來賓將民進黨不分區立委候選人陳俊翰當作笑點，讓他的勵志人生經歷也被翻出。（圖／取自陳俊翰臉書）

記者潘毅／綜合報導

台灣知名脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》再度引爆爭議！製作組薩泰爾娛樂日前邀請中國《央視》前記者王志安（王局）針對台灣本次大選進行評論，然而他卻將民進黨不分區立委候選人陳俊翰當作笑點，影片引發台灣社會譁然。陳俊翰的勵志人生經歷也被翻出。

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▲陳俊翰出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），他仍未放棄學業，人生經歷超驚人。（圖／取自羅文嘉臉書）
▲陳俊翰出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），他仍未放棄學業，人生經歷超驚人。（圖／取自羅文嘉臉書）
📍台版「非常律師」！陳俊翰勵志的逆轉人生

現年41歲的陳俊翰，西元1983年出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），全身上下僅嘴巴、眼睛能動。但陳俊翰仍永不放棄，在媽媽的的陪伴之下，成長過程努力學習，克服身體上的限制，成功考上台大會計系，後續進入台大後，更拿到了會計系、法律系雙主修學位。

而陳俊翰大學時再度遭遇一場火警，導致雙腿截肢，但他仍未放棄學業，繼續勤奮讀書，最終考上了哈佛大學法研所碩士，又曾任加州柏克萊大學的訪問學者，最後再取得密西根大學法律博士學位。他還是美國2006年律師高考榜首，也取得會計師執照，之後便回到台灣，持續鑽研國際人權、身心障礙政策與法律，為台灣身障人士權益奮鬥。到了2024年大選時，被民進黨列入不分區名單第16名。

▲台版「非常律師」！陳俊翰勵志的人生資歷一圖看懂。（圖／取自TW SPECTATOR）
▲台版「非常律師」！陳俊翰勵志的人生資歷一圖看懂。（圖／取自TW SPECTATOR）

回顧本次事件，《賀瓏夜夜秀》邀請陸媒體人王志安上節目，沒想到來賓脫稿演出製造效果卻惹出爭議，王志安稱台灣造勢現場像是走進片場，「還有把殘疾人士推上去煽情的」，隨後還開始模仿顫抖手勢「支持民進黨，搶救王義川」，而現場主持人與觀眾傳出大笑，但影片上傳後，立刻遭外界質疑在影射民進黨不分區立委名單第16名的「身障律師」陳俊翰。

▲《賀瓏夜夜秀》譏諷殘疾人士，Albee（左）當下露出燦笑，為此公開道歉。（圖／翻攝自STR Network YouTube）
▲《賀瓏夜夜秀》中陸媒體人王志安譏諷殘疾人士，Albee（左）當下露出燦笑，為此公開道歉。（圖／翻攝自STR Network YouTube）
事件持續延燒後，各大意見領袖紛紛發文痛批薩泰爾製作組，助理主持Albee、製作人霍金等人也發文致歉，但出言嘲諷的王志安則在社群平台X上繼續砲轟民進黨：「真正消費殘障人士的是民進黨的造勢手法，不是我」。

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