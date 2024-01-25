媽媽給700萬頭款「狂挑剔媳婦」 媳不忍了！兒兼差還款悲劇收場
孩子結婚，爸媽要幫孩子出錢買房嗎？作家黃越綏近期在節目中分享，一名媽媽贊助700萬頭期款幫兒子買房，但卻四處挑剔媳婦，媳婦不堪其擾和老公商量，小夫妻倆決定晚上兼差賺錢，盡早把700萬還給媽媽，未料老公晚上兼差下班返家途中出車禍，不幸斷腿，最後夫妻倆決定搬離該新婚房，最後媽媽只剩一間空房。
記者徐銘穗/綜合報導
媽媽贊助700萬頭款買房，最後卻悲劇收場，故事引發討論，擅遺產繼承的律師蘇家宏，在臉書分享對「爸媽贊助買房」的看法，他假設爸媽有500萬現金，但這500若是自己的養老金，少了這500萬元會很不安，就建議不要拿出來幫孩子買房，讓孩子承受適度壓力，才能讓他們成長。
如果這500萬送出去不會有任何壓力，而且孩子孝順，就可以「考慮」幫一把。蘇家宏說明，將500萬贈與孩子買房，在稅賦上，子女結婚時贈與除了原有每年244萬元的免稅額，還有婚嫁贈與100萬元內不計入贈與總額，父母親各有344萬元，總計有688萬元可以贈與子女，不用課贈與稅。
蘇家宏指出，若贊助孩子500萬買房自己沒有壓力，但孩子不孝順或媳婦（女婿）有狀況，則可不給或「考慮」用法律保護這500萬元，可用「附負擔的贈與」，如在贈與契約中約定「房屋不能出售、未來有不孝順的情事要返還500萬元」，或是把房子信託父母，由父母親在法律上管理房產，由孩子居住，聰明運用財富。