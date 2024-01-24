1歲嬰遭淚濕口罩悶死！寶寶睡眠「5大NG行為」曝光　一堆家長做過

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托嬰中心稱因近期呼吸道疾病開始流行，這禮拜開始實施口罩令，上午老師幫男嬰戴口罩，小朋友不喜歡扯掉了，但老師強硬要求要戴。孩子戴上後大哭，「可能因為眼淚跟鼻水讓口罩浸濕，因此黏住口鼻窒息，他掙扎著倒下，但老師卻神經大條以為他哭累了倒下睡覺，就沒再理他」，悲劇不幸發生後，家長也哀痛呼籲：「希望大家知道小小孩戴口罩的風險，不要再有下一個。」
衛生福利部近5年死因統計，嬰兒猝死症候群始終列於為嬰兒前10大主要死因之一，每年至少有30條小生命因發生嬰兒猝死症候群而來不及長大。國民健康署也提醒，當低溫來臨時，家長或主要照顧者可能會擔心孩子的保暖問題，在寶寶床上堆疊鬆軟的保暖物品，但由於寶寶無法如較大孩童或成人一般，將掩蓋口鼻的外物移除，故建議以一件式或睡袋型嬰兒睡衣，減少蓋住臉部的機會，以預防嬰兒猝死症候群悄悄找上寶寶。
營造嬰兒安全睡眠環境！「5NG行為」快避免
🟡寶寶與他人同床而睡是嬰兒猝死症的危險因素之一，就算是與父母或多胞胎兄弟姊妹，都建議要「同室不同床」。
🟡使用毛巾被或毛毯保暖時，應裹至寶寶胸部，並將手臂露出，以減少蓋住臉部的機會，或穿著一件式或睡袋型嬰兒睡衣。
🟡嬰兒床表面必須堅實平整，不可有鬆軟物件，如枕頭、填充玩具等；且勿讓嬰兒睡在沙發、椅子、墊子或趴睡在父母或照顧者身上。
🟡避免環境過熱，勿穿著太多衣物與過度包裹嬰兒。無空調設備時，宜注意通風。
🟡保持無菸環境，勿讓任何人在嬰兒附近吸菸。
國建署最後提醒，1歲以下寶寶任何時間皆應保持「仰睡」姿勢，另外由於寶寶無法如較大孩童或成人一般，將掩蓋口鼻的外物移除，故低溫來臨時，家長或主要照顧者應注意切勿在寶寶床上堆疊鬆軟的保暖物品。