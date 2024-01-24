涉幫「ACE交易所」洗錢！大律師遭搜出持4700萬、麥拉倫 遭聲押
新北市刑大日前偵破「ACE交易所」虛擬貨幣投資詐欺案！警方查扣現金及虛擬幣2億2000多萬元，後續進行第2波掃蕩行動，查出ACE王牌交易所現任負責人兼「建業法律事務所」所長王晨桓，疑因金流異常，涉嫌協助洗錢，在他家中搜出4700萬現金，並在其女友家中查扣一部價值1800萬麥拉倫720S跑車，共逮捕5人，本案查扣總金額6600多萬元，虛擬貨幣1億8000萬元，台北地檢署檢察官漏夜複訊後均聲押禁見。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，ACE王牌交易所和MaiCoin、幣託為台灣前三大虛擬幣交易平台，先前也已完成金管會洗錢防制法令遵循聲明，豈料其前負責人潘奕彰與林姓男子合夥，在社群媒體上廣發投資廣告，誆騙逾百名投資人MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等毫無價值的虛擬貨幣，投資人發現遭詐騙時，幣價已無法流通變現，估超過600人受害。
全案今年初首波收網，潘奕彰、林姓男子收押，後續警方專案小組繼續追查金流，又查出王晨桓名下帳戶與交易所之間有異常金流往來，有洗錢嫌疑，分別前往台北市、新北市、宜蘭等10個地點執行搜索。
警方在集團成員租屋處起出現金1700多萬及各類虛擬貨幣1億8000萬元冷錢包，並在王晨桓深坑住處搜出4900萬元現金，與其女友林姓女子家查扣麥拉倫720S跑車，新車價值1800萬，共逮捕ACE職員相關人等共5人，共扣得6600萬元。
王男等人到案後堅決否認涉案，王男稱贓款是「向朋友借的」，不過對於現金來源無法確切交代，警訊後將5人依洗錢、詐欺等罪嫌送辦，台北地檢署聲請收押禁見。