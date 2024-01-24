2024日本小姐正式揭曉！由「烏克蘭美女」奪下后冠 血統引爆論戰
2024年「日本小姐」第56屆選美大賽於1月22日正式公布結果，最終由烏克蘭血統的佳麗椎野‧卡洛琳娜奪下后冠，不過這樣的結局曝光後，卻立刻引發爭議，一派日本網友認為「日本小姐」不該選擇外國人，但也有人力挺椎野「早就是日本人了」。
記者潘毅／綜合報導
26歲的椎野‧卡洛琳娜（Karolina Saluk）於1997年出生於烏克蘭，父母皆是烏克蘭人，而卡洛琳娜5歲時父母離異，她則跟隨媽媽移居日本名古屋居住，後續母親也改嫁給日本人，她就一直在日本生活，並從15歲開始就展開模特兒生涯。
椎野‧卡洛琳娜也在2022年正式歸化日本，並報名第56屆日本小姐大賽，最終順利摘下后冠，但卻引爆了血統之爭議，不少日本人無法接受由外國人當「日本小姐」，但也有一派人持開放立場，認為常年住在日本的卡洛琳娜，早就已經是日本人、日本魂。
過去歷屆日本小姐中，其實也不乏出現由異國容貌奪下后冠的案例，包含2015年的美日混血兒宮本亞莉安娜（Ariana Miyamoto）成為日本小姐、16年則是印度、日本混血模特吉川普莉安卡（Priyanka Yoshikawa）加冕后冠，而今年更是由完全烏克蘭血統的椎野‧卡洛琳娜（Karolina Saluk）奪下2024日本小姐的名號。
事實上過去卡洛琳娜在過往選美比賽中，也曾因為血統問題惹出兩派爭議，而她則在受訪時，以道地且流利的日文回應質疑：「在一般人眼中，我看起來完全不像是日本人，但我打從心底認為，我就是一個日本人，同時我也以身為日本人自豪！」