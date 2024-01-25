王志安《夜夜秀》嘲笑身障者！主持人賀瓏神隱 前女友龍龍酸爆他
大陸媒體人王志安日前登上知名脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，在影片中揶揄民進黨利用身障人士造勢，指涉民進黨不分區立委提名人、律師陳俊翰，引起外界撻伐，讓許多《夜夜秀》贊助商緊急切割，製作人霍金、助理主持人Albee都出面道歉，不過正牌主持人賀瓏則至今神隱沒任何回應。對此，賀瓏前女友龍龍則是突然發出過去的表演片段說，「只有魯蛇會靠貶低別人讓自己好過，我早就說過了呢」，文末及留言處也是酸爆賀瓏。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本次事件，中國《央視》前調查記者王志安上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，評論台灣造勢就像是一場秀，還把「殘疾人推上去煽情」，途中也模仿身障人士高喊支持民進黨，被認為影射民進黨不分區立委名單中的律師陳俊翰，引起外界討論。王志安出面表示「民進黨不把陳俊翰列入不分區安全名單是作秀，才是把身障人士當競選工具，如果陳律師感覺被冒犯，願意當面給他道歉，但這和我譴責民進黨將殘障人士當做選舉工具不矛盾」。
不過事後，包括製作人霍金、助理主持人Albee都出面致歉，藍白政客也都對王志安的言論感到不妥，就連《夜夜秀》贊助廠商德國Emma床墊、Yoxi都發出聲明切割終止合作，唯獨主持人賀瓏從事發之後就神隱至今，倒是身為節目的編劇老K在臉書開嗆「我可以煽情，但你不可以說我煽情，厲害了我的黨，你就繼續啊」；還在留言處虧「黨工們一點多才上班喔，不用花心思去回應他們沒關係，祝民進黨可以繼續贏下去，永遠不被拉下來」。
對此，賀瓏前女友龍龍24日晚間突然在個人粉專發出過去表演片段，內容提到她當初講脫口秀爆紅，被很多人說「因為是女生，所以才爆紅」、「女生在台上講笑話，不好笑都60分起跳」讓她聽了很難過，不過事後回去想一想「不對啊，是你們這些廢物怎麼不厲害一點啊，只有魯蛇會靠貶低別人讓自己好過一點，好不好？跟我前男友一樣」讓台下歡呼聲不斷。
而龍龍該段演出，其實是在2019年表演的片段，如今又再度發出，文章還寫著「只有魯蛇會靠貶低別人讓自己好過，我早就說過了呢」，並且還在文末標記「前男友」、「分手分得好」等。有網友看到龍龍發言不滿回應「妳當初被砲的問題是雙標好嗎？」龍龍則說「摁摁所以盡情開身障人士玩笑，這樣才沒有雙標」大酸賀瓏，掀起討論。