《夜夜秀》仍有人挺！眾困惑「不是美式幽默嗎」 他揭真相被讚爆
知名脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》近日遭到炎上，因邀請了大陸媒體人王志安登上節目，結果王志安在評論台灣造勢時，認為就像是一場秀，揶揄民進黨利用身障人士造勢，指涉民進黨不分區立委提名人、律師陳俊翰，引發爭議。不過事件爆發之後，還是有不少人力挺《夜夜秀》，有人認為「是沒看過國外的脫口秀節目嗎？不就是美式幽默而已」、「要多認真看待一個脫口秀節目啊？」對此，時常針對時事針貶的侯宗佑也出面揭開真相，痛批這只不過是「低級跟霸凌而已，根本不是美式幽默」。
記者張嘉哲/綜合報導
侯宗佑在臉書上提到「薩泰爾最大的問題，就是他們根本不是美式幽默，只是幾個英文不好的三腳貓表演者，用『美式幽默』這個高級的幌子，包裝低級與沒品，拿來騙台下英文更不好的觀眾們的錢，就這樣，為什麼要強調英文不好？如果底下的人英文夠好，他們早就會發現這些根本不是美式幽默」。
「我平常休閒時去聽的英文脫口秀也算不少，足夠讓我知道薩泰爾的內容根本不是美式幽默」侯宗佑表示「美式幽默一定只能自嘲嗎？也不是。美式幽默可以遊走在道德邊緣嗎？當然可以。但是美式幽默的核心，是要有技巧地觸碰到文化裡最令人不忍直視、或是最難以啟齒的不堪與弔詭，讓人在發笑之餘，對現實能多一種不同觀點的理解。」
侯宗佑痛批「請問一群人在台上霸凌身心障礙者、霸凌遠遠比他們優秀的陳俊翰，有做到美式幽默的特點嗎？沒有，就只是低級跟霸凌而已，如果你只揭露社會中最難以啟齒的不堪，卻沒有用到什麼幽默的技巧，也沒有背後的觀點，那這不是美式幽默，這就是單純沒品而已」。
侯宗佑也直言「這些表演者的生意，就是用自己的學歷長相或留洋頭銜，結合大家的自卑心理，去讓大家誤以為自己低俗的一面其實很高級，可以被搬上檯面。他們可以做這樣的生意沒錯，但太超過的時候，就不要怪我們這些背景類似、看得懂他們在幹嘛的人，講一些揭穿的大白話了」。
貼文曝光後，貼文引來近2萬人按讚留言「每次只要他們出事，就有一堆粉絲護航說國外脫口秀也這樣，拜託，國外脫口秀曾幾何時長這樣了，節目上常常在霸凌嘲笑別人，還當自己真的美式幽默多高階」、「到底這個社會要被這類網紅一次次冒犯，賺取聲量賺錢到甚麼時候？」、「說得太棒了....台灣脫口秀真的要再加油，不是整天拿國外脫口秀當擋箭牌」。