寶佳6連霸北台建商「推案王」！2024預售案大噴發　桃園這2區最夯

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榜上有名沒訣竅 誰推大案誰進榜
細數2023年十大建商，寶佳去年在北台灣推案量約816.5億元，推案版圖涵蓋新北、桃園、宜蘭，與新竹地區，並以桃園市的推案最可觀，佔了其量能的一半，指標建案有八德區的「織未來」、中壢區的「和發水慕白」；另外在新北市淡水新市鎮推出的「鴻灃COMO」，也為旗下推案亮點。排名第二是茂德建設，推案量來到約594億元，推案集中新北市三重區，「都廳大院2」與「晴空大地」都是200多億元的大案，不僅為茂德系列擔當，還為全年推案量要角，一舉推上亞軍其來有自。
第三名與第四名則是愛山林建設、三圓機構，各有421億元與400億元的推案量，前者在台北市中山區的「中山麗池」與新北市土城區的「金城帝寶2號」都為百億元大案，推升一定量能，亦顯示出整合建設、代銷事業資源的能力。三圓則靠著單一建案「DIAMOND TOWERS 台北之星」就把自己拱上第四名，忠孝東區鍍金地段、都更豪宅話題效應都功不可沒。
接下來從第五名開始則有戲劇性的落差，都沒有超過200億元的量能，第五與第六名是新潤建設、璞真建設的193億元、180億元推案量，新潤主力案是台北市北士科重劃區的「士科大院」，璞真則為台北市松山區的豪宅案「勤美璞真-城仰」，其中「勤美璞真-城仰」150億元的量能可謂對璞真此次上榜神助攻。
而推案量達175億元的中悦建設與173億元的富宇建設分居第七和第八名，指標案方面，中悦是在桃園市中壢區的「HLV‧栢」，富宇為新竹市東區的「富宇天雋」，拉抬品牌，成就名次。
馥華集團與森聯機構則來到第九與第十名，推案量分別是132億元、125億元，馥華指標案乃土城區的百億元大案「馥華之丘-四季」，森聯是在新北市林口區的「Classy Home」。
展望今年，陳炳辰分析，2024年房市回溫機率高，建商推案量走增，寶佳將在桃園市的熱門重劃區如桃園市的龜山A7、興南A20展現大舉推案之姿，預期一哥地位有機會蟬聯。而低自備銷售大行其道，產品以年輕首購族為主力的興富發建設，因去年以商辦推案為主，今年不無強勢回歸住宅市場的可能，值得關注其在中路重劃區表現。此外，像潤隆、富宇之於龜山A7也有指標案計畫推出，在桃園市的帶動下，加上包括新北市三重區的潤泰，與新莊區的國泰、茂德新案都備受可期，狀態最快在329檔期明朗。
甫公開「低總價1388萬」入住板橋蛋黃區、危老重建案「科達琢真文化」的柯達建築董事長賴建程也預料，大選後房市自住剛需明顯，以小宅、低總價及首購為主，預估屋售屋329至520檔期推案量會增加。至於房價部分，賴建成認為，今年開徵碳費，營建成本上漲，房價也會微幅上揚。