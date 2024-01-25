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苗栗最強景點不是採草莓！「冠軍擠379萬人」　無聊縣市雪恥成功

▲苗栗觀光不少人都會想到是採草莓，但其實最強景點另有其人，2023年前11月有379萬人到此朝聖！（圖/Google評論）
▲苗栗觀光不少人都會想到是採草莓，但其實最強景點另有其人，2023年前11月有379萬人到此朝聖！（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

苗栗甩開「景點沙漠」封號了！根據網友2023年在PTT舉辦的最無聊縣市景點投票當中，苗栗縣高居第四名的位置，不少人認為苗栗感覺就非常無趣，過去遊玩經驗也不佳，被開玩笑稱是自成一格的「苗栗國」。不過，根據觀光署最新統計，苗栗縣現在最強的景點是「白沙屯拱天宮」，前11月湧入高達379萬人到此朝聖，還贏過新竹縣市最強景點的「新竹公園」，其他景點也都有200萬以上的觀光人潮，顯然苗栗的觀光還是有無限的發展可能，可以說是成功雪恥「無聊縣市」的封號。

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根據觀光署日前公布的2023前11月觀光人潮統計中，苗栗縣現在最強的景點是「白沙屯拱天宮」，前11月累積379萬餘人造訪此地，地名則是「三義水美木雕街」，前11月累積217餘萬人到此觀光旅遊；接續第三名至第五名則是「獅頭山風景區苗栗地區（200萬人次）、龍鳳漁港（147萬人次）、台灣客家文化館（55萬人次）」。

▲白沙屯拱天宮成為苗栗縣最強景點，2023年前11月累積有379萬餘人造訪此地，同時拱天宮也是全台人潮第6名的宮廟。（圖/Google評價）
▲白沙屯拱天宮成為苗栗縣最強景點，2023年前11月累積有379萬餘人造訪此地，同時拱天宮也是全台人潮第6名的宮廟。（圖/Google評價）
2023年PTT鄉民曾經投票最無聊縣市的排名，結果苗栗縣排名在第四名的位置，被認為比新竹縣市還要更無聊，不過如今統計出爐，苗栗最強景點「白沙屯拱天宮」11個月就有379萬人次造訪，同時也在全台宮廟中，擁有人潮排名第六的佳績，其他景點也有兩處突破200萬觀光人潮，顯然台灣還是有相當多遊客到苗栗遊玩，無聊縣市、景點沙漠的封號雪恥大成功！

值得一提的是，其實苗栗還是有許多「隱藏遊客」，因為每年在11月的時候，苗栗大湖草莓季就會開跑，雖然說在觀光署統計當中「大湖草莓文化館」2023年前11月的累積造訪人數只有16萬人，但是仔細看從11月至2月草莓盛產的季節當中，「大湖草莓文化館」觀光人數都是淡季月份的4至5倍之多，顯然冬天要採草莓，多數人第一聯想還是苗栗，再順便搭配一輪苗栗一日遊，帶動不少觀光產值。

▲苗栗大湖每年11月草莓季開跑，每年冬天開始就會吸引大批遊客到苗栗採草莓，順便展開旅程，帶動當地觀光。（圖/Google評論）
▲苗栗大湖每年11月草莓季開跑，每年冬天開始就會吸引大批遊客到苗栗採草莓，順便展開旅程，帶動當地觀光。（圖/Google評論）
事實上，「白沙屯拱天宮」是在清乾隆年間，先民奉請軟身媽祖供奉於民宅，後於同治二年建造廟宇供奉，當地人稱「白沙屯媽」，其中最有名的就是白沙屯媽祖徒步遶境的活動，通常每年的2月至5月期間會舉辦，吸引全台信徒共襄盛舉，今年也將在25日中午1點由值年爐主擲筊，經過媽祖婆聖意應允後確定遶境日期，屆時有興趣的信徒都可以一同參與這珍貴的台灣習俗文化！

仔細看「白沙屯拱天宮」的Google評價，斬獲4.7顆星的高分，不少去過的遊客都表示「來苗栗玩一定要來朝聖看看，廟宇相當有氣勢，還有很多小吃可以吃」、「白沙屯媽祖很靈驗，籤詩也都很準，廟前還有廟周圍，隨著時間過去，不知不覺攤販、商店如雨後春筍般出現，變得更加熱鬧了！」、「有了攤商的進駐之後更加熱鬧，每次來苗栗採草莓一定會去看看白沙屯媽祖，超推薦！」

▲白沙屯拱天宮每年2月至5月期間都會舉辦遶境活動，吸引破萬名信徒一起共襄盛舉，祈求媽祖保平安。（圖/苗栗觀光旅遊網）
▲白沙屯拱天宮每年2月至5月期間都會舉辦遶境活動，吸引破萬名信徒一起共襄盛舉，祈求媽祖保平安。（圖/苗栗觀光旅遊網）

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