《賀瓏夜夜秀》Albee道歉還是被罵！唯一藍勾勾帳號金曲歌手力挺
大陸旅日媒體人王志安（王局）在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》犀利評論台灣大選，以言語和動作譏諷民進黨安排身障律師陳俊翰上台煽情催票，引發歧視爭議，助理主持人Albee（范乙霏）在旁陪笑也成為箭靶，即便本人為當下沒聽懂發言就做出反應道歉，理由仍不被網友接受，大肆洗版攻擊，曾入圍金曲獎台語歌王的曾瑋中發聲緩頰：「問題不在妳！」成為唯一力挺她的藍勾勾帳號藝人。
記者楊穎軒／綜合報導
曾瑋中看過《賀瓏夜夜秀》該爭議集數未修剪版本，他昨（24）日在Albee的聲明文下留言：「我看到那邊只覺得敢把這段留著播出也是滿大膽的...但問題不在妳，我也相信妳的個性不是會去附和這種發言的人，加油！」
對於王志安的發言，Albee解釋，當天沒有戴監聽喇叭，如果台上的人語速稍快或不夠大聲，就會聽不清楚在說什麼，「當下那段對話，來賓的發言不在腳本內，也沒有指名道姓，我很抱歉我只聽到台灣選舉像秀、有歌星和找人上去煽情就笑了...完全沒有聽懂他說的竟然是『殘疾人』...」強調自己從來沒有歧視過任何人，更不可能會想要傷害被影射的陳俊翰律師。
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