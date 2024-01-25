7-11咖啡「鳳梨杯塞超Q」！他買1杯中隱藏版 眾愣：過年可買樂透
7-11繼去年推出柑橘拿鐵送超可愛橘子杯塞之後，今年又再度推出「金好運旺龍來」鳳梨、小龍杯塞，也是剛推出就被誇獎超可愛，民眾只要到門市購買鳳梨系列的飲品，就會送一款超可愛的杯塞，上面會有「金好運旺龍來」的字樣，而且款式還分成金色跟綠色兩種，分別加總是12款。對此，就有不少網友立刻殺到7-11試試看手氣，結果有網友竟然一抽入魂，只買1杯鳳梨飲品就中隱藏版，讓大批人超羨慕，直呼「過年要記得買大樂透」。
記者張嘉哲/綜合報導
近日在臉書社團「7-11全家各超商新品共享區」有不少人衝著7-11推出的「鳳梨、小龍杯塞」去購買鳳梨系列飲品，結果有網友一次就包了20杯，為的就是得到「金龍」的杯塞，結果沒想到拆開之後，發現20個杯塞只有2個金鳳梨的，分別是「好」以及「來」；但也有許多網友分享自己無意間看到活動，就買一杯鳳梨風味拿鐵嚐鮮，沒想到竟然一發入魂，直接中隱藏版「金龍」杯塞。
由於這次7-11的杯塞活動不像去年只有「大吉利」三種，而且還沒有分顏色，這次的活動一共有6個字，而且有分金色以及綠色，而小龍造型的杯塞只佔6個字當中的「龍」字，其他5個字都是鳳梨造型，因此不要說是金色的小龍杯塞，就連綠色普通款的小龍杯塞都不是太容易拿到。
像是網友包款整袋的杯塞20個，拆開一共可以組成「金好運旺龍來」綠色三組，而金色的就只有「好」以及「來」，因此要集到「金好運旺龍來」金色版，可能真的要下點功夫才行。不少人也對有人一發入魂就抽到金色，而且還是龍的民眾感到佩服「一發中金龍，過年要記得去買個樂透，好兆頭啊！」、「一發中金龍真的人品爆發耶！我喝4杯連綠色龍都沒有」、「都是綠鳳梨路過....好想要金鳳梨的旺跟金龍哭哭」。
而7-11這次新春推出的咖啡活動，只要購買鳳梨風味飲品任一杯，就會贈送鳳梨造型杯塞任一款（限量58萬個），「金」、「好」、「運」、「旺」、「龍」、「來」一套6字，金綠顏色兩種一共12款，想得到杯塞可以購買的飲品有「鳳梨風味拿鐵（中熱杯68元、大冰杯78元）」、「鳳梨風味冰茶（特大杯78元）」、「鳳梨風味氣泡珍珠（特大杯88元）」。
而全家這回也是輸人不輸陣，與高雄燈會合作，推出超萌的黃色小鴨杯塞，1月24日至2月25日期間，開賣霍夫曼正版授權的黃色小鴨杯塞，只要買Let's Café咖啡或私品茶全品項任1杯，就能用39元加購1個造型杯塞，全台限量2萬個，比7-11還更限量，想要可愛小鴨杯塞的民眾手腳可要加快了！