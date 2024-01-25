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外國人開敞篷車載小獅子！泰國警方展開調查　一隻售價約43萬元

▲一名外國人開著賓利敞篷車，載著一隻幼獅的影片在全球瘋傳。（圖／翻攝自X）
▲一名外國人開著賓利敞篷車，載著一隻幼獅的影片在全球瘋傳。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

近期有人開奢華敞篷車並載著幼獅到芭達雅海灘，而引起遊客拍照。警方聲稱會介入調查，因為這名獅子的合法女主人違反規定，讓小獅子出現在公共場所。然而越來越多目擊者看到一名男性外國人開敞篷車在傍晚載著小獅子在路上兜風，讓警方揚言要找到這名外國人。

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綜合外國媒體報導，21日社群平台X上出現一則影片關於一名外國人開著賓利敞篷車，載著一隻幼獅，而小獅子似乎對兜風感到很開心。這則影片和類似的影片引起網友分享和留言，當地居民表示這名外國男子每天都會開車帶幼獅去芭達雅（Pattaya）東邊海灘，直到晚上才會回家。

目前泰國當局已查到獅子主人的身份，名為薩王姬·孔松能（Sawangjit Kosoongnern），是在叻丕府（Ratchaburi）合法註冊飼養這頭幼獅。獅子是泰國富豪喜愛飼養的寵物之一，買一頭獅子的價格約為50萬泰銖（約等同於新台幣43萬元），註冊後可以在指定區域合法飼養，然而她並未獲得在芭達雅飼養這隻獅子的許可，而她也稱載幼獅兜風的人是她的朋友。

根據《芭達雅新聞（The Pattaya New）》，由於影片造成廣大迴響，泰國國家公園管理局官員、野生動物和植物保護官員、芭達雅旅遊警察和相關機構在23日下午五點半前往飼養小獅子的場所，進行突擊檢查，他們在該住所找到一隻幼獅、一隻4個月大的母獅和三隻狗，但在住所內卻找不到影片中出現的外國人。

▲泰國警方在住所找到一隻幼獅、一隻4個月大的母獅和三隻狗，但在住所內卻找不到影片中出現的外國人。(圖／翻攝自《芭達雅新聞》）
▲泰國警方在住所找到一隻幼獅、一隻4個月大的母獅和三隻狗，但在住所內卻找不到影片中出現的外國人。(圖／翻攝自《芭達雅新聞》）
警方從影片中推測該名外國人為斯里蘭卡人，而賓利敞篷車則是在普吉島租下來的，但這名外國人卻不見蹤影，警方正全力追查中，並詢問幼獅合法註冊的女主人，打算進一步調查為何外國人會持有她名下的獅子。

該名女主人則委託律師出面，並稱相關文件已在24日提交。有泰國媒體猜測失蹤的外國人可能已潛逃出境，因為這些獅子兜風的影片在全球瘋傳，同時引來很多的批評與關注，尤其是野生動物保護組織對於「私人飼養」的指責。

泰國國家公園管理局透露，近期全國申請擁有獅子許可的個人和法人數量僅24人，總數為153頭。其中一些是私人飼養，一些是野生動物組織和動物園，若有虐待或違法事宜，都會追查到底。


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