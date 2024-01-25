外國人開敞篷車載小獅子！泰國警方展開調查　一隻售價約43萬元

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目前泰國當局已查到獅子主人的身份，名為薩王姬·孔松能（Sawangjit Kosoongnern），是在叻丕府（Ratchaburi）合法註冊飼養這頭幼獅。獅子是泰國富豪喜愛飼養的寵物之一，買一頭獅子的價格約為50萬泰銖（約等同於新台幣43萬元），註冊後可以在指定區域合法飼養，然而她並未獲得在芭達雅飼養這隻獅子的許可，而她也稱載幼獅兜風的人是她的朋友。
根據《芭達雅新聞（The Pattaya New）》，由於影片造成廣大迴響，泰國國家公園管理局官員、野生動物和植物保護官員、芭達雅旅遊警察和相關機構在23日下午五點半前往飼養小獅子的場所，進行突擊檢查，他們在該住所找到一隻幼獅、一隻4個月大的母獅和三隻狗，但在住所內卻找不到影片中出現的外國人。
警方從影片中推測該名外國人為斯里蘭卡人，而賓利敞篷車則是在普吉島租下來的，但這名外國人卻不見蹤影，警方正全力追查中，並詢問幼獅合法註冊的女主人，打算進一步調查為何外國人會持有她名下的獅子。
該名女主人則委託律師出面，並稱相關文件已在24日提交。有泰國媒體猜測失蹤的外國人可能已潛逃出境，因為這些獅子兜風的影片在全球瘋傳，同時引來很多的批評與關注，尤其是野生動物保護組織對於「私人飼養」的指責。
泰國國家公園管理局透露，近期全國申請擁有獅子許可的個人和法人數量僅24人，總數為153頭。其中一些是私人飼養，一些是野生動物組織和動物園，若有虐待或違法事宜，都會追查到底。